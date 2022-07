Se siamo fortunati e il sole non avrà bruciato i nostri splendidi gerani, allora avremo un giardino od un terrazzo fiorito ancora a settembre. Se però volessimo assicurarci una macchia di colore come se fosse dipinta dalla mano del pittore impressionista Monet, potremmo piantare una varietà di aromatica abbastanza insolita. Non ci riferiamo ai muscari perché, sebbene anch’essi abbiano fiori blu molto decorativi, fioriscono più avanti in pieno inverno. Esiste infatti un’altra splendida varietà di fiori blu.

Un manto di fiori blu e viola ricoprirà fino all’autunno giardino e terrazzi grazie a questa pianta dal profumo intenso

Ci stiamo riferendo all’issopo, una pianta aromatica molto decorativa che però cresce anche allo stato selvatico. Questa varietà appartiene alla famiglia delle Lamiaceae, come le più comuni rosmarino, menta, etc. Questa piantina è davvero pronta a tutto: resiste a terreni aridi, sassosi, al clima torrido e al substrato calcareo. Solitamente non va irrigata oppure va bagnata pochissimo e non deve essere concimata. Se proprio notassimo eccessiva secchezza, potremmo innaffiarla con l’acqua del rubinetto e non ne soffrirà. Teme i terreni e le posizioni umide e buie. Si può coltivare in vaso od in terra piena.

Fiori colorati e profumati per questa pianta funzionale

È una pianta che si sviluppa a cespuglio con fusti che raggiungono anche i 40 centimetri. Le foglie sono ricche di olio essenziale, il quale inonderà il giardino o il balcone. In cima ai fusti si sviluppano i fiori raggruppati in una spiga. Issopo significa infatti “a forma di freccia”. Si tratta, inoltre, di una pianta aromatica che attira gli insetti impollinatori come le api. Questo aspetto in un giardino è molto importante per promuovere la produzione floreale. Per quanto riguarda invece l’orto sinergico, è ottima come “esca”. È adorata dalla cavolaia, parassita di ogni genere di cavolo o broccolo, e può attirarla lontana da questi ultimi se piantata nelle vicinanze. Grazie all’issopo avremo un manto di fiori blu e viola che tappezzerà anche in autunno il nostro outdoor.

