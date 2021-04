Alzi la mano chi da piccolo non ha mai fantasticato, sognando almeno una volta il magico mondo di Re Artù. Recentemente riportato alla luce da Hollywood, grazie ad alcuni film di rara bellezza e firmati da grandi registi. Quando riapriranno le frontiere in sicurezza, per un viaggio da sogno ecco la meta tra le terre di Artù e Merlino, nella splendida Cornovaglia e in Galles. Chi c’è stato giura che ci sia qualcosa di davvero magico in questo viaggio tra castelli e scogliere. I nostri esperti della Redazione hanno scelto un itinerario per i Lettori interessati.

Molto mistero e meno storia reale

Re Artù è come Robin Hood. Gli inglesi hanno saputo ben costruire questi due meravigliosi ed eroici personaggi, che, però, per la storia non esistono. In un periodo in cui le testimonianze scritte erano davvero poche, i cantori delle corti ci hanno tramandato le leggende di questi due eroi. La maggior parte degli studiosi reputa che Re Artù così come lo conosciamo non sia mai esistito. Assieme a Camelot, Merlino e Ginevra. Possibile, invece che un valoroso re locale, inglese o gallese, abbia riunito attorno a sé un esercito per fronteggiare le continua invasioni della Britannia.

Tintagel prima meta

Per un viaggio da sogno ecco la meta tra le terre di Artù e Merlino, partendo dalle rovine del castello di Tintagel. Siamo in Cornovaglia e qui, a picco sul mare, sembra sia nato il nostro eroe leggendario. Per la leggenda dal padre Uther, con l’aiuto di un mago, forse Merlino. Per informazioni è operativo il sito del castello. Nella zona, da visitare anche, marea permettendo, la Grotta di Merlino, meta tra le preferite dei sub.

Come non visitare Stonehenge

Parlare di miti inglesi e non visitare Stonehenge, è come venire in Italia e non vedere Roma, o Venezia, o Firenze. Solo per citare alcune delle nostre meraviglie. Il sito delle famose pietre viaggia nella sua favola tra Merlino, i druidi e forze oscure in grado di costruirlo. In zona, sicuramente da vedere il Lago Dozmary, dove sarebbe apparsa la spada Excalibur. Potremmo star qui per ore a segnare altre meravigliose mete, spostandoci in Galles, altra regione che reclama i natali del famoso re. Molto interessante da visitare per programmare un viaggio, sempre di non accodarci a quelli organizzati, il sito www.visitbritain.com.it.

