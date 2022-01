Prime settimane dell’anno, primi problemi o prime gioie? Molti risponderanno affermativamente alla prima parte della domanda, speriamo che altrettanti possano fare lo stesso per la seconda. Parecchi, poi, potrebbero interpellare l’oroscopo per capire se, nelle prossime settimane, saranno più i problemi o più le gioie.

Abbiamo già letto del buon avvio di anno per Pesci e Leone: un inizio di 2022 sontuoso per questi due segni zodiacali che grazie a Giove e Nettuno potranno darsi alla pazza gioia. Oggi vediamo cosa accadrà in questo week end per alcuni segni in particolare.

Un incontro inaspettato per questi tre segni zodiacali nel weekend mentre continuano i problemi sentimentali del Cancro, nonostante la presenza della Luna

Sembra impossibile, ma per tre di essi il fine settimana potrebbe riservare delle incredibili sorprese a livello amoroso. Incontri che potrebbero davvero cambiare i prossimi mesi, rendendoli molto piacevoli. Sono i nati sotto il segno dei Gemelli quelli che avranno più sprint in questo week end. Se dal punto di vista professionale potrebbero avere dei problemi, da quello affettivo, invece, potrebbero essere sorpresi da un incontro totalmente inaspettato. Forse sarà addirittura Cupido a far visita ai nati dal 21 maggio al 22 giugno.

Se per i Gemelli potrebbe essere un weekend da sogno, stesso discorso riguarderà anche l’Acquario. Soprattutto nella giornata di domenica, anche per i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, potrebbe esserci un incontro importante. In particolare, i single potranno beneficiare di una nuova presenza significativa nella loro vita. La notte tra sabato e domenica potrebbe essere foriera dell’incontro che può cambiare la stagione dell’Acquario.

Bilancia top Cancro flop?

Una telefonata inattesa, magari di una persona che non sentiamo da un po’, potrebbe sorprendere i nati sotto il segno della Bilancia. Un ritorno di fiamma, un ripensamento, un nuovo tentativo. Nel weekend potrebbero esserci grandi novità per loro. Si potrà magari recuperare una persona con la quale si sono avuti dei fraintendimenti o potrebbe essere la fine di una pausa di riflessione. Con una nuova proposta per riprovarci e ricominciare.

Se Bilancia, Acquario e Gemelli possono sorridere, per il Cancro non sarà un grande weekend dal punto di vista sentimentale. Se a livello professionale tutto va a gonfie vele, da quello amoroso, il fine settimana, nonostante la presenza della Luna, non sarà particolarmente gratificante. Il problema è che questa situazione sembra protrarsi da un po’ di tempo e non è detto che si risolva entro breve.

Un incontro inaspettato per questi tre segni zodiacali nel weekend mentre continuano i problemi sentimentali del Cancro, nonostante la presenza della Luna. Nuovi amori in arrivo dunque per Gemelli, Acquario e Bilancia. Un po’ di sofferenza per i nati dal 22 giugno al 22 luglio, che, però, possono consolarsi sul lavoro in attesa di tempi migliori.