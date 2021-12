Ultime ore del 2021 tra i frenetici preparativi del cenone di San Silvestro e le notizie Covid che non fanno stare tranquilli. Il rischio che il 2022 riparta sulla scia di quanto fu l’anno scorso è molto alto. La variante Omicron è ormai tema di discussione in ogni luogo. Tutti si augurano che il nuovo anno possa portarci finalmente fuori dall’incubo pandemia. Certo, speravamo fosse uguale anche per il 2021 e non si è rivelato così.

Intanto è già partito il toto segno per l’anno 2022. Quale sarà quello più fortunato in amore? Quale sul lavoro? Per chi invece non sarà un’annata indimenticabile? Queste e tante altre domande simili sono tra le più gettonate sulle riviste patinate e nei programmi televisivi. Chi vincerà lo scudetto? L’Italia si qualificherà ai Mondiali? Draghi sarà ancora il Presidente del Consiglio per tutto il 2022? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che vanno per la maggiore. Noi, però, preferiamo guardare a breve termine, al primo week end di questo nuovo anno. Quali saranno i segni che lo sfrutteranno al meglio?

Inizio di 2022 sontuoso per questi due segni zodiacali che grazie a Giove e Nettuno potranno darsi alla pazza gioia

Sono due in particolare e per lo stesso motivo. I Pesci, per l’arrivo di Giove nel loro segno e il Leone, che vedrà un nemico in meno proprio per la partenza di Giove in direzione Pesci. Un po’ contorto come ragionamento. Solo all’apparenza e vi spieghiamo subito perché. In queste settimane, infatti, Giove non ha portato molto bene ai nati dal 23 luglio al 23 agosto. Questo pianeta, però, li sta per abbandonare per entrare dentro i Pesci. Questo porterà benefici a entrambi i segni. Vediamo quali.

Il Leone

Il Leone si gioverà, è il caso di dirlo, della dipartita di questo satellite, che lascerà spazio all’arrivo di buone nuove tra casa e lavoro. Infatti, la partenza di Giove darà nuovo brio a questo segno, che potrà ricominciare ad attivarsi, dopo un periodo piuttosto statico e privo di grandi sussulti. In più, la Luna nuova di domenica darà ulteriore vigore a un Leone che davvero vuole tornare a ruggire nell’imminente 2022.

I Pesci

Chi invece si gioverà dell’arrivo di Giove sono i Pesci. Essi, non solo avranno un ottimo inizio di anno, ma continueranno fino a primavera a essere benedetti dagli Dei. Lo abbiamo già visto, il 2022 partirà con il piede giusto per questi fortunatissimi segni dell’oroscopo e lo confermiamo grazie proprio all’ingresso di Giove. I prodromi di un’annata da sogno si vedranno già con l’ingresso nel nuovo anno. Amicizia, amore e lavoro. I Pesci viaggeranno davvero con il vento in poppa e se ci dovessero essere problemi, troveranno sicuramente la soluzione. In più, oltre a Giove ci sarà anche Nettuno a proteggerli. Uno scenario migliore non è possibile da trovare.

Inizio di 2022 sontuoso per questi due segni zodiacali che grazie a Giove e Nettuno e potranno darsi alla pazza gioia, Leone e Pesci. I primi benediranno l’addio del pianeta, i secondi lo accoglieranno a braccia aperte per una prima parte di anno indimenticabile.