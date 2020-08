La domanda che gli analisti di tutto il mondo si fanno, è quanto potrà correre ancora il Nasdaq. L’indice tecnologico americano è sui massimi storici, e sta battendo tutti i record. Un guadagno del 970% in 11 anni e i prezzi sui massimi storici. Ecco fin dove può arrivare il Nasdaq 100. Scopriamolo con una analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

La decennale fase rialzista dei mercati USA

Per questo studio prendiamo come oggetto di analisi il Nasdaq 100 (NASDAQ-NSX), che è il paniere rappresentativo delle 100 principali azioni quotate sull’intero Nasdaq. E perché in genere è questo l’indice che viene preso a riferimento dagli analisti e funge da sottostante per i derivati.

Attualmente i prezzi dell’indice sono in rialzo da 11 anni. La galoppata del Nasdaq 100 comincia nel 2009, all’indomani della crisi finanziaria che vede la chiusura di Lehman Brothers. La forte iniezione di liquidità nel sistema da parte della FED, scongiura una profonda crisi economica e inizia a spingere le Borse. Si avvia, così, uno dei più lunghi cicli rialzisti dei mercati finanziari americani, in cui conoscono solo 3 fasi di correzione. Quella a inizio 2016; quella tra ottobre e dicembre 2018; quella recente della emergenza Covid. In tutti e tre i casi, gli indici USA, Nasdaq 100 compreso, recuperano il terreno perduto in pochi mesi e segnano nuovi record.

Un guadagno del 970% in 11 anni e i prezzi sui massimi storici. Ecco fin dove può arrivare il Nasdaq 100

A marzo del 2009 i prezzi del Nasdaq 100 fanno segnare un minimo a 1.040 punti. Da allora iniziano una fase rialzista ininterrotta che gli porterà fino ai massimi attuali di 11.140 punti. Una performance da brividi. In 11 anni l’indice realizza il 970% in termini percentuali. Una media monstre dell’88% all’anno. Chi avesse investito 10.000 euro nell’indice e gli avesse mantenuti fino ad oggi, avrebbe guadagnato 97.000 euro!

Fin dove possono arrivare i prezzi del Nasdaq 100? Osservando il grafico sotto in pagina si nota una linea nera continua. È la linea di tendenza che sostiene i corsi di lunghissimo periodo. La violazione di questa linea indicherà la fine del rialzo secolare e una nuova, lunga fase discendente.

La linea tratteggiata blu è il supporto dinamico di lungo periodo. E’ importante tenere sotto osservazione questa linea. Nelle ultime due correzioni, quella del 2018 e quella del 2020, i prezzi sono scesi fino ad incontrarla, per poi ripartire. Una eventuale prossima correzione si fermerà solo al momento in cui le quotazioni incontreranno questa linea.

Nel frattempo il Nasdaq 100 proseguirà a salire. Anche se l’inclinazione della salita indica che il trend non è sostenibile a lungo a questi ritmi. Mantenendo questo andamento, l’indice può arrivare a 12mila punti entro fine agosto. Individuiamo delle criticità a quota 10.300 e a quota 9.700 punti. Una eventuale correzione nei prossimi giorni può riportare i prezzi verso il primo valore (10.300). E se questo supporto non tenesse, il Nasdaq 100 scenderebbe almeno a 9.700 punti.

Nasdaq 100 Grafico mensile. Periodo gen. 2009 – ago. 2020

