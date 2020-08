Ecco un titolo azionario che dall’esordio ha guadagnato oltre il 1400%. Ma nei prossimi mesi il suo rivale potrebbe fare meglio

Quanto ha reso Microsoft negli ultimi anni? E quanto ha fatto guadagnare i suoi azionisti Google? Vediamo quale tra i due titoli ha reso più contenti gli investitori. Ma soprattutto, cerchiamo di capire quale dei due titoli può fare contenti gli azionisti nel futuro prossimo.

La lotta nel business finisce alla pari

Ecco un titolo azionario che dall’esordio ha guadagnato oltre il 1400%. Ma nei prossimi mesi il suo rivale potrebbe fare meglioMicrosoft e Google possono essere considerate due aziende rivali da sempre. Entrambe, inizialmente, diventano leader in due settori contraddistinti. Microsoft svetta nei programmi di elaborazione documenti per pc. Google crea quello che su Internet è il più utilizzato motore di ricerca al mondo.

Poi entrambe le aziende cercano di invadere il campo dell’altra. Microsoft crea Bing per cercare di scalzare a Google il predominio dei motori di ricerca. Google crea i programmi di gestione dei documenti, gratuiti, e da utilizzare online, in cloud. Ma alla fine i tentativi di spallata falliscono ed entrambe rimangono delle eccellenze nel loro settore.

E allora, con una analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, analizziamo cosa hanno prodotto queste eccellenze in termini di performance di Borsa.

Ecco un titolo azionario che dall’esordio ha guadagnato oltre il 1400%

La storia delle performance tra le due azioni messe a confronto, racconta una storia ben diversa a seconda del periodo. Considerando gli ultimi 15 anni, calcolando da inizio 2005 fino a oggi, Google ha reso il doppio di Microsoft (1.410% contro il 710%). Ma se prendiamo l’andamento degli ultimi 10 anni, la storia si ribalta. Microsoft negli ultimi 120 mesi ha guadagnato quasi il 700% contro il 380% di Google. E le performance degli ultimi 12 mesi ci dicono la stessa cosa. Microsoft ha guadagnato il 60% da agosto del 2019 e Google il 28%. Performance importanti ancor di più, se si pensa che frattempo c’è stato il crollo dei mercati causa Covid.

Nei prossimi mesi Microsoft potrebbe fare meglio di Google

Microsoft (NASDAQ-MSFT) è sui massimi storici. Nella prima settimana di agosto i prezzi sono balzati al rialzo, superando il massimo assoluto fatto segnare nella seconda settimana di luglio. Il titolo quota attualmente 212 dollari e un segnale positivo arriverà da una chiusura settimanale oltre i 220 dollari. In questo caso, secondo l’analisi, le proiezioni sono per un target a 280 euro entro fine anno. Ovvero, un guadagno di circa il 33% dai valori attuali. Invece, con un ritorno sotto 190 dollari, verrebbe negato il trend rialzista di medio periodo in corso.

Anche Google è sui massimi storici, ma la corsa del titolo sembra appena più affannosa del rivale. Da metà luglio i prezzi sono in flessione, probabilmente per prese di beneficio dopo la corsa iniziata a metà marzo. Un segnale positivo arriverà da una chiusura settimanale oltre i 1.600 dollari. Mentre verrebbe negato il trend rialzista di medio periodo in corso, con una discesa delle quotazioni sotto 1.400 dollari.

Per saperne di più

