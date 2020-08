Metti uno spicchio d’aglio nelle scarpe prima di andare a dormire e scopri tutti i benefici. Aglio a più non posso. Dà sapore ai nostri sughetti, lo si può usare quando si fanno le patate al forno e lo si può anche versare nel water. Insomma l’aglio è tutto quello che dobbiamo avere nella nostra casa. Ma perché metterlo nelle scarpe?

Metti uno spicchio d’aglio nelle scarpe prima di andare a dormire

Le scarpe le usiamo tutti i giorni. Ci andiamo in giro per la città, ci sudiamo dentro e chissà cosa altro succede dentro quelle quattro “mura”. Ogni tanto ricordo che le scarpe vanno lavate. È un po’ come quando lavate i calzini. Perché i calzini si e le scarpe no? È vero che le scarpe sono più delicate, sono realizzate in materiali, come ad esempio la pelle, che se messi a contatto con l’acqua si potrebbero rovinare. Per questo motivo allora non dobbiamo lavarle? Assolutamente no.

Scopri tutti i benefici

Se non avete voglia di lavare spesso le scarpe, esiste un elemento naturale che fa al caso vostro. Sto parlando dell’aglio. Metti uno spicchio d’aglio nelle scarpe prima di andare a dormire e scopri tutti i benefici. Ovviamente il risultato non è quello di una bella lavatrice con sapone. Ma meglio di niente. Il procedimento è semplice. Basta prendere uno spicchio d’aglio sbucciato e metterlo nelle scarpe. Lasciatelo agire tutta la notte e la mattina dopo buttate lo spicchio d’aglio. Praticamente l’aglio, con il suo effetto antimicrobico e antimicotico, tenderà a disinfettare l’interno delle vostre scarpe da batteri e funghi.

Ovviamente lavorerà internamente e non all’esterno. Però in questo modo, almeno, sapete che quando vi mette le vostre scarpe all’interno ci saranno meno batteri del previsto. Perché i batteri che sono all’interno della scarpa, possono passare sui calzini e poi dai calzini sul pavimento di casa. Mentre in questo modo andiamo a lavorare alla radice del problema evitando questa reazione a catena di batteri.