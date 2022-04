Oggi i mercati azionari affrontano l’ultima seduta del mese. Per le Borse americane e in particolare per il Nasdaq i primi quattro mesi dell’anno sono stati terribili. L’andamento di Wall Street, in particolare dell’indice di tecnologico USA, ha condizionato fortemente le Borse europee in queste ultime settimane. Capire quale potrebbe essere l’evoluzione dei prezzi degli indici USA nelle prossime sedute potrebbe aiutare a interpretare meglio i possibili movimenti delle Borse UE.

L’indice Nasdaq è a un passaggio cruciale. I prezzi in questi giorni si sono appoggiati sul supporto in area 12.400/12.500 punti. Questo supporto ha già tenuto nel mese di febbraio e in quello di marzo. Sei prezzi chiudessero sotto questo livello potrebbero scendere fino a 12.000/12.100 punti. Se il Nasdaq violasse anche questo livello, potrebbe crollare fino in area 10.500 punti.

Ecco perché nella seduta di oggi e anche nelle prossime, gli occhi degli operatori saranno puntate sull’indice tecnologico americano ma anche sull’indice S&P 500. I prezzi dell’S&P hanno in area 4.000 punti un supporto che non deve essere violato.

Piazza Affari tira il fiato ma per allontanare le paure la Borsa di Milano deve superare questo scoglio

Il condizionamento della Borsa americana sui listini europei si è vista ieri molto chiaramente. Le Borse europee dopo un ottimo avvio si sono mantenute in rialzo per tutta la mattinata. Nel primo pomeriggio l’avvio debole di Wall Street ha trascinato al ribasso i listini UE che si sono rimangiati buona parte dei guadagni. Tuttavia il rimbalzo del Nasdaq nell’ultim’ora delle contrattazioni in Europa ha riportato gli acquisti sulle Borse europee. Al termine della seduta i listini del Vecchio Continente hanno chiuso con rialzi vicini al punto percentuale.

Ieri la Borsa italiana ha chiuso con un rialzo dello 0,9% e con questo rimbalzo Piazza Affari tira il fiato. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 24.055 punti. La chiusura sopra la soglia dei 24.000 punti è una buona notizia per la seduta di oggi. Il ritorno sopra questo livello ha riportato un po’ di serenità sul listino di Milano e fa essere ottimisti per la giornata odierna. Se oggi prezzi riuscissero a salire sopra 24.300 punti potrebbe puntare ad una chiusura in area 24.500 punti. Il listino potrebbe anche sorprenderci arrivando fino a 24.805 punti. Infatti a questo livello chiuderebbe il primo dei due gap aperti la scorsa settimana.

Tuttavia occorre ricordare che oggi è l’ultima seduta della settimana, in genere non favorevole all’apertura di posizioni al rialzo. Il Ftse Mib deve fare attenzione a quota di 23.800 punti, minimo toccato nella giornata di ieri. Se l’indice maggiore di Piazza Affari scendesse sotto questa soglia, potrebbe calare fino in zona 23.500/23.600 punti. Tuttavia la discesa potrebbe continuare fino a 23.200 punti.

