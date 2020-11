Una casa ricca di fiori e piante è sicuramente un bel vedere. Questo tipo di accessori, infatti, rende un appartamento piacevole da guardare e, soprattutto, da vivere. Ma, per far sì che sia tutto in ordine, bisogna prendersi cura dei propri fiori. E in particolare di quelli secchi. È molto facile, infatti, che questi si riempiano di polvere, rovinando così l’atmosfera. Ma c’è un modo semplicissimo per risolvere il problema. Infatti, ecco perché tutti ora hanno iniziato a usare il phon sui fiori in casa.

Pulire e spolverare i fiori secchi, ecco come fare

Pulire i fiori secchi è fortemente complicato perché sono facilissimi da rompere. La loro fragilità, infatti, non consente errori. Basterebbe un movimento troppo brusco per distruggerli completamente. Ma, al tempo stesso, bisogna pulirli. Se si dovessero riempire di polvere, infatti, non solo sarebbero esteticamente poco piacevoli, ma potrebbero diventare anche un problema per la salute. In casa bisogna respirare aria pulita e, di conseguenza, devono esserlo anche i fiori! E, proprio per questo, ci sono dei piccoli trucchi facilissimi da adottare, che salveranno la situazione in un lampo!

Il phon sarà l’alleato numero uno contro la polvere

Forse non è mai venuto in mente a nessuno, ma il phon può essere davvero d’aiuto in una situazione del genere. Infatti, basterà usarlo sui fiori secchi per eliminare tutta la polvere che si trova in superficie. Ci sono però degli accorgimenti da seguire per far sì che questo rimedio funzioni. Per prima cosa, la potenza del phon deve essere impostata al minimo. Solo così ci si potrà assicurare che i fiori secchi non vengano distrutti dal getto d’aria. Inoltre, bisognerà usare l’asciugacapelli con costanza. Almeno una volta alla settimana, infatti, si dovrà applicare questa soluzione. Perciò, ecco perché tutti ora hanno iniziato a usare il phon sui fiori in casa. Geniale, no?



Approfondimento

