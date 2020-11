I ravioli sono un primo piatto perfetto per ogni tipo di occasione. Si tratta, infatti, di un tipo di pasta adatta a qualsiasi cena. E, se si hanno degli ospiti, di sicuro questa ricetta assicura una bella figura. Ma se ci fosse un modo speciale di cucinarli per cogliere tutti di sorpresa? La ricetta che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre oggi, infatti, è davvero unica. E ha un ingrediente segreto: lo zucchero. Questo piatto viene dalla bellissima regione della Basilicata. Infatti, la Lucania offre un tipo di raviolo speciale, di cui non si potrà più fare a meno, perché questi ravioli sono talmente particolari che lasceranno gli ospiti completamente stupiti.

Ecco tutti gli ingredienti necessari

Partendo dall’impasto, serviranno:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

200 gr di ricotta

2 uova

100 gr di zucchero

prezzemolo

3 cucchiai di pecorino

sale

Per la pasta, invece, si dovrà avere:

2 uova

sale

350 gr di farina

Infine, per il sugo che verrà messo come condimento, serviranno:

400 gr di carne di agnello e 400 di maiale

1 aglio

1 peperoncino

ricotta salata

olio extravergine di oliva

sale

300 gr di pomodori

Ecco come realizzare questi ravioli speciali

La tradizione insegna che si inizia sempre a cucinare il sugo. Perciò, basterà prendere i pomodori e bollirli in acqua, per poi scolarli e passarli in un passaverdura. Intanto, andrà divisa tutta la carne in piccoli pezzi, mettendola a rosolare con uno spicchio d’aglio e con un cucchiaio di olio. Quando tutti i pezzi di carne saranno rosolati al punto giusto, si potranno aggiungere i pomodori e il peperoncino, lasciando il tutto a cuocere per almeno un paio d’ore. Fatto ciò, sarà il momento di passare all’impasto. In una ciotola, andranno messi la ricotta, lo zucchero, il pecorino, le uova, il prezzemolo e un pizzico di sale. Ora, si dovrà amalgamare il tutto.

Successivamente, ci si dovrà occupare della pasta. Bisognerà versare della farina in una spianatoia, creando una piccola fontana. Al centro, bisognerà mettere del sale e 2 uova. Dopo aver iniziato a impastare, versando dell’acqua ogni 20 secondi, si dovrà impastare finchè l’impasto sarà totalmente omogeneo. Poi, sarà necessario creare una palla con l’impasto e avvolgerlo in una pellicola trasparente. Dopo mezz’ora, si potrà riprendere la pasta e la si potrà stendere, formando due lunghe sfoglie. Sulla prima sfoglia, poi, si dovrà aggiungere l’impasto di ricotta in piccole palline, lasciando uno spazio di qualche centimetro tra una e l’altra. Finito ciò, bisognerà ricoprire il tutto con la seconda sfoglia.

Bisognerà poi tagliare i ravioli e metterli in un vassoio infarinato. E ora, sarà il momento di cuocere i ravioli in acqua per 5 minuti. Quando saranno pronti, andranno ricoperti dal sugo e sarà il momento di servirli.

Questi ravioli sono talmente particolari che lasceranno gli ospiti completamente stupiti!