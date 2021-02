Nelle fughe dei pavimenti si accumula tutto quanto lo sporco. Già in passato abbiamo illustrato un metodo veloce ed economico per pulirle. Oggi invece vediamo un rimedio casalingo per pulirle. L’occorrente consiste in della fecola di patate e acqua ossigenata. Esattamente, tre cucchiai di fecola di patate e un bicchiere di acqua ossigenata (130 volumi). Questo piccolo trucco della nonna permetterà di liberarsi dello sporco insediatosi nelle fughe in poco tempo e senza spendere troppi soldi in prodotti specifici. Tuttavia, si consiglia di testare sempre la formula in un piccolo angolo del pavimento e attendere qualche minuto, onde evitare brutte sorprese. Oltretutto, è bene prendere precauzioni quando si manipola l’acqua ossigenata a 130 volumi: evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi e prestare attenzione a quanto indicato sull’etichetta del prodotto.

Un furbo trucco della nonna per pulire le fughe dei pavimenti

Mescolare un bicchiere di acqua ossigenata a 130 volumi con 3 cucchiai di fecola di patate. Mescolare fino alla formazione di una pappetta densa. Stenderla sulle fughe con l’aiuto di uno spazzolino o di una siringa monouso privata dell’ago. Lasciarla in posa per un’ora. Trascorso questo lasso di tempo, risciacquarlo con l’aiuto di una spugnetta. In caso di fughe particolarmente annerite, potrebbe essere necessario ripetere il procedimento per una seconda volta. Quindi, questo era un furbo trucco della nonna per pulire le fughe dei pavimenti.

Sicuramente avanzerà molta acqua ossigenata a 130 volumi. Come usarla? Per eliminare la muffa dai muri! Basta inumidire uno straccio con della normale e qualche goccia di acqua ossigenata e strofinarla contro le macchie di muffa. Anche in questo caso, si consiglia di fare un piccolo test in un angolino del muro prima di applicare ovunque la miscela. Un’altra possibilità è quella di realizzare un’alternativa ecologica alla candeggina: 200 ml di acqua ossigenata a 130 volumi, 800 ml di acqua e 2 cucchiaini di acido cinico anidro permettono di ottenere 1L di detergente.