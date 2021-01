Il divano è certamente uno dei mobili più importanti della casa. Spesso è il punto focale del salotto, nonché protagonista assoluto dei nostri momenti di relax. Ma, soprattutto se viene utilizzato molto spesso, il divano tende presto a rovinarsi, a sgualcirsi, e a perdere la propria forma.

Ovviamente, una manutenzione regolare è fondamentale per mantenere il nostro divano in buono stato. Utilissimo è anche il copridivano, che lo protegge da sporco, usura e peli di animali. Esistono in commercio anche prodotti specifici per pulire i divani in materiale non lavabile. Ma nonostante tutte queste attenzioni, esiste un modo piuttosto famoso, il metodo semplicissimo per far durare il divano più a lungo, ma che ci dimentichiamo sempre di usare.

Un lato è sempre più usurato dell’altro

Qual è il punto del divano che più di tutti si rovina con l’uso continuo che ne facciamo? Naturalmente i cuscini, su cui ci sediamo e ci corichiamo spesso in posizioni poco eleganti.

E molti di noi hanno senza dubbio un lato del divano preferito. Magari quello più vicino alla lampada, o al termosifone. O quello da cui si gode la visuale migliore sullo schermo della televisione. Così, capita spesso che il divano si rovini di più da una parte rispetto che dall’altra, e che il nostro posto preferito subisca i danni di così tante attenzioni. È qui che entra in gioco un trucco: ecco il metodo semplicissimo per far durare il divano più a lungo.

Scambiamo i cuscini per far durare il divano più a lungo

Il metodo semplicissimo per far durare il divano più a lungo è presto detto. Basta scambiare regolarmente i cuscini. Proprio così: scambiamo il cuscino del nostro posto preferito con quello del posto in cui ci sediamo meno spesso. In questo modo l’usura sarà distribuita su tutto il divano nello stesso modo, e tutti i cuscini dureranno più a lungo.

