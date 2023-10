Le azioni della società leader nel settore del cachemire si sono distinte al termine di una settimana chiusa in forte ribasso. Infatti, un fatturato record spinge Brunello Cucinelli fuori dal pantano ribassista del Ftse Mib e lo rende il migliore titolo della settimana dopo NEXI che è scattata al rialzo a seguito dell’interesse di fondi stranieri.

I punti salienti del fatturato di Brunello Cucinelli

Al termine del terzo trimestre di contrattazioni, la società ha registrato un fatturato di 818,4 milioni di euro. Questo segna un notevole incremento del +27,5% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno.

A trainare le vendite è stato soprattutto il mercato asiatico che ha registrato un rialzo del fatturato di circa il 50%. Alla luce di questi dati la società prevede di chiudere il 2023 con un incremento dei ricavi compreso tra il +20% e il +22%, rispetto alla precedente stima del +19%.

Ecco, quindi, spiegato il forte rialzo delle quotazioni nonostante un contesto abbastanza deprimente.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti hanno un’ottima considerazione del titolo Brunello Cucinelli. Il rating medio, infatti, è Compra e il prezzo obiettivo medio a un anno è superiore al 16%. L’aspetto interessante, poi, è che anche nello scenario peggiore, le azioni Brunello Cucinelli, almeno secondo le raccomandazioni degli analisti, appaiono sottovalutate di oltre il 5%.

Un fatturato record spinge Brunello Cucinelli fuori dal pantano ribassista del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 20 ottobre in rialzo del 4,82% rispetto alla chiusura precedente, a quota 75,10 €.

La tendenza di lungo periodo è rialzista, ma le quotazioni vengono da una lunga fase laterale ribassista che negli ultimi 7 mesi circa ha portato le quotazioni da area 90 € giù fino in area 70 €. Tuttavia, non c’è ancora stata inversione ribassista visto che le quotazioni si sono mantenute sopra il supporto in area 65,55 €. I rialzisti, invece, potrebbero accelerare al rialzo nel caso di chiusure settimanali superiori a 84,56 €.

