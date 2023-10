Perché Tod’s è il marchio preferito dai divi di Hollywood: dove vengono prodotte le scarpe e altre curiosità

Azienda specializzata nelle calzature e negli accessori di lusso è controllata dalla famiglia Della Valle. Quotata nell’indice FTSE Italia Mid Cap dal 2000, produce le scarpe più apprezzate dalle star di tutto il Mondo. Ecco cosa dovremmo sapere.

La Tod’s è un’azienda storica italiana che è stata fondata addirittura agli inizi del Novecento. Il Presidente è Diego della Valle, mentre il fratello Andrea ha la carica di Vicepresidente. Walter Chiapponi è il direttore creativo mentre Umberto Macchi è l’amministrato delegato e Carlo Alberto Beretta è General Manager del gruppo.

Le scarpe Tod’s si contraddistinguono per la fattura, per la comodità e perché danno la possibilità di variare i look senza perdere in eleganza. Sia nelle cene ufficiali che nelle serate casual la Tod’s ci dà soluzioni diverse sempre all’altezza e ogni anno sono diverse le novità. La sede si trova in provinvia di Fermo ma a Brancadoro, vicino a Civitanova Marche, c’è un edificio Tod’s che si riconosce perché è in marmo bianco e ha ampie vetrate. Il fatturato dell’azienda si aggira sui 963 milioni di euro, dati del 2017. I dipendenti sarebbero quasi 4.700.

Attori ma non solo

Perché Tod’s è il marchio preferito dai divi e dai Vip? Perché è impossibile che tradisca le aspettative e perché le calzature sono realmente comode. Lo è ogni modello prodotto. La scuderia Tod’s è impressionante. Antonio Banderas, Michael Douglas, Denzel Washington e George Clooney indossano queste calzature. Si tratta degli attori più in vista del cinema mondiale. Ma anche tra le donne le Tod’s sono molto amate. Claudia Shiffer e Cindy Crawford le indossano. Gwyneth Paltrow è stata testimonial, Halle Berry, Julia Roberts e Carla Bruni le hanno sfoggiate spesso.

Uno dei motivi per cui tanti vip si avvicinano al marchio è perché molti di loro sono ecologisti. Sotto la guida di Walter Chiapponi questo filone è stato perseguito con insistenza perché lui stesso sarebbe un convinto ecologista. E così nel 2019, l’approccio ecologico e animalista è stato introdotto come elemento caratterizzante il marchio anche con il riciclo di pelle inutilizzata. Negli anni passati i personaggi della finanza e dell’imprenditoria italiana hanno sposato la causa. Le Tod’s sono state indossate da Gianni Agnelli e Luca Cordero di Montezemolo.

Perché Tod’s è il marchio preferito dai divi e da dove deriva il nome

In inglese Tod è la variante di Todd che fa riferimento al termine volpe. I cacciatori di volpe hanno sempre rappresentato uno status preciso, lusso ed eleganza, da sempre infatti questa è stata la passione prediletta dai nobili. Ma i tempi cambiano e oggi sviluppare il discorso animalista è diventato uno degli obietti della Maison. Lusso ed eleganza rimangono comunque fattori determinanti che continuano a giustificare questo nome ricco di fascino.

La collezione dell’autunno e inverno 2023 ha come tema l’essenza del lifestyle italiano cioè autenticità ed eleganza. La campagna pubblicitaria ha come protagonista la Terrazza su Napoli in un incontro di valori fondamentali per il marchio. Made in Italy, modernità e classe sono rappresentati al meglio. Nella collezione si mettono in luce calzature, borse e capi fatti con materiali di qualità e prodotti che evidenziano l’importanza dell’artigianalità italiana. Calzature da 950 euro, borse da 1.800 euro, bomber da 3.500 euro. Il listino è da marchio di alta fascia, si tratta di alta moda che non ha niente da invidiare ai modelli proposti dagli stilisti più rinomati che animano le passarelle di tutto il Mondo nelle varie stagioni.