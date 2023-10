Arriva il Bonus colonnine per professionisti e imprese: al via le domande dal 26 ottobre ma affrettati perché il tempo è poco

Finalmente anche i professionisti e le imprese potranno ottenere il rimborso pari al 40% delle spese sostenute per le colonnine per la fornitura elettrica. Ecco tutti i requisiti e le date.

Se dal 19 ottobre privati e condomini potranno richiedere quanto speso per l’installazione delle colonnine elettriche, a breve toccherà anche a professionisti e imprese. Infatti arriva il Bonus colonnine per professionisti e imprese. Il nostro Governo infatti ha dato il via al Bonus stanziando ben 87,5 milioni. A darne notizia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un comunicato stampa dell’11 ottobre. Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti. Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti. L’importo agevolabile sarà pari al 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021 e che siano oggetto di fatturazione elettronica.

Arriva il Bonus colonnine per professionisti e imprese. Ecco le imprese che ne hanno diritto

Possono chiedere l’agevolazione imprese operanti in tutti i settori, nonché i professionisti purché siano in possesso di determinati requisiti. Per quanto riguarda le imprese, oltre ad avere sede in Italia, essere attive e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, sono necessari ulteriori requisiti. In particolare:

essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare risultante dal DURC;

essere in regola con gli adempimenti fiscali;

non essere in situazione di difficoltà;

non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti che insieme al presente Bonus possa determinare il superamento dei massimali previsti;

non essere destinatarie di sanzioni interdittive;

non aver ricevuto alcun altro contributo pubblico per le spese oggetto del Bonus.

Ecco invece i requisiti richiesti per i professionisti:

un volume d’affari non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto dalla presente misura. Per coloro che applicano il regime forfettario il valore dell’infrastruttura di ricarica non può superare i 20.000 euro;

sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;

non hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

sono in regola col versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

sono in regola con gli adempimenti fiscali.

Come presentare la domanda

Gli interessati potranno procedere alla compilazione della domanda online accedendo al sito di Invitalia a partire dal prossimo 26 ottobre. Mentre per l’invio della domanda si dovrà attendere il 10 novembre sempre utilizzando la predetta piattaforma. Le domande potranno essere inviate fino al 30 novembre 2023.