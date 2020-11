Con l’arrivo dell’inverno succede che anche i capelli si scuriscono. Perdono quelle striature che li caratterizzano quando sono baciati dal sole durante l’estate. Tutti conoscono i colpi di sole che è possibile fare dal parrucchiere. Spesso, anche se fatti nel migliore dei modi, possono stressare i capelli rendendoli aridi. Inoltre hanno un prezzo che può pesare sul budget familiare.

Vogliamo, quindi, oggi, dedicare quest’articolo a un facilissimo metodo naturale per dei colpi di sole ai capelli stupefacenti.

Questa tecnica potrà essere utilizzata da chi ha i capelli castani, da evitare invece sulle capigliature bionde.

È un metodo facilissimo che necessita solo di tre ingredienti: tè, salvia e rosmarino. Il tè ha la capacità di colorare naturalmente, la salvia e il rosmarino hanno il compito di fissare il colore. Tutto senza ricorrere a sostanze chimiche e senza procurare alcun danno ai nostri capelli.

Il procedimento

Passiamo all’azione. Mettere a bollire una pentola capiente con tre bustine di te, tre rametti di salvia ricchi di foglie e tre di rosmarino. Lasciare bollire per cinque minuti dopodiché spegnere il fuoco.

A questo punto ci sono due alternative. La prima è lasciare l’infuso per 24 ore. Trascorso il tempo necessario filtrare e bagnare l’intera capigliatura. Avvolgere il capo nella pellicola trasparente e coprire con un turbante asciugacapelli, o con un semplice asciugamano o, ancora, se si preferisce con un cappellino. Lasciare in posa per una mezz’ora e lavare il capo come da abitudine.

La seconda alternativa, invece, prevede di versare l’infuso sul capo e lasciare in posa per 3-4 ore. Anche in questo caso il capo andrà avvolto nella pellicola e tenuto al caldo da un asciugamano.

La scelta di quale alternativa prediligere dipende dalle preferenze personali e dalle disponibilità di tempo.

Il risultato sarà una capigliatura con striature ramate, estremamente naturali. Il trattamento potrà essere ripetuto per ottenere un risultato ogni volta più deciso. Non ci sono rischi né controindicazioni.

Ecco svelato, quindi, un facilissimo metodo naturale per dei colpi di sole ai capelli stupefacenti.