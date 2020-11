Tutti in cucina hanno degli ingredienti che conoscono alla perfezione. O quasi. Ci sono infatti degli utilizzi di alcuni alimenti di cui non tutti hanno piena consapevolezza. Ma, se si conoscessero tutte le loro proprietà, li si potrebbe sfruttare al massimo. Soprattutto nella preparazione di alcuni piatti particolari, che richiedono molta attenzione. Come in questo caso.

Dunque, ecco il motivo per cui si dovrebbe aggiungere un po’ di bicarbonato a questa ricetta per un risultato incredibile!

Bicarbonato nel bollito, il famoso rimedio della nonna che ora conoscono tutti

I rimedi della nonna andrebbero sempre provati. Solo in questo modo, infatti, si potranno trarre tutti i vantaggi possibili dalla conoscenza popolare. E uno di questi riguarda proprio la cottura del bollito. Pare, infatti, che utilizzare un ingrediente semplice come il bicarbonato, possa rendere questo piatto perfetto. E questo perché il bicarbonato renderebbe la carne del bollito molto più tenera, assicurando così la riuscita di questa ricetta. Basta sapere cosa fare e seguire alcuni semplici consigli.

Ecco come e quando aggiungerlo

Per utilizzare il bicarbonato in questa ricetta, bisognerà seguire sostanzialmente un unico consiglio davvero utile. Si dovrà, infatti, immergere solo un mezzo cucchiaino di bicarbonato ogni litro d’acqua all’inizio della cottura del bollito. In questo modo, la carne diventerà molto più tenera e ospiti e famiglia saranno increduli!

Perciò, ecco il motivo per cui si dovrebbe aggiungere un po’ di bicarbonato a questa ricetta per un risultato incredibile! Nonostante non ci siano prove scientifiche in merito, questo rimedio della nonna è davvero famoso. E ricordiamo che la conoscenza popolare si basa su anni e anni di tentativi. E chissà che un giorno non arrivi anche qualche dimostrazione scientifica o qualche studio. Ma, intanto, perché non provare?

