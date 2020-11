Appassionati di serie TV storiche: ecco quali guardare su Netflix

In questi giorni di inizio inverno, con il freddo alle porte, non ci dispiace per nulla avere un po’ di tempo da passare a casa. Con una coperta, un computer e perché no, anche una bella fetta di pizza o di torta, siamo pronti a iniziare una nuova e avvincente serie TV. Ma quale scegliere?

Se si è appassionati di serie TV storiche i titoli certamente non mancano. Tra battaglie, tradimenti, intrighi e amori la scelta è certamente ampia e decisamente per tutti i gusti. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha deciso di selezionare alcuni tra i migliori titoli che è possibile guardare su Netflix spaziando tra antichità e storia recente.

Barbari

L’Impero Romano esercita da sempre un certo fascino su tutti noi. In questa serie ci troviamo nel 9 d.C., sotto l’Imperatore Augusto. Le vicende narrate trattano della famosa Battaglia di Teutoburgo, una delle più famose disfatte romane.

Il punto di vista è per una volta quello dei barbari e non quello dei romani. Come in ogni trasposizione storica sul grande e piccolo schermo, anche questa produzione presenta qualche inesattezza storica, tuttavia le analogie sono davvero molte. Vi conquisterà!

La Cattedrale del Mare

Ispirato all’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones, ci troviamo nella Barcellona del XIV secolo. La serie televisiva è incentrata sulla vita di Arnau Estanyol, ma l’intera vicenda ruota attorno alla costruzione della chiesa di Santa Maria del Mare.

Quando si parla di Medioevo le credenze, i falsi storici e gli stereotipi sono davvero molti. In questo caso l’errore più grande riguarda ancora una volta il celebre ius primae noctis. Tuttavia la trama rimane assolutamente godibile e la ricostruzione storica piuttosto precisa.

The Crown

L’ultimo consiglio per appassionati di serie TV storiche è l’acclamato racconto di uno dei personaggi più famosi dei nostri tempi: la Regina Elisabetta. Ormai giunta alla quarta stagione, vi si trovano narrate le vicende della sovrana d’Inghilterra e della famiglia reale britannica a partire dal 1947.

La serie televisiva è una delle meglio realizzate degli ultimi anni. Gli errori e le sviste in questo caso sono davvero pochi, anche grazie all’argomento storico piuttosto recente.