Quando cominciamo a coltivare l’orto in primavera, ci vuole sempre un po’ di progettazione. Questa può avere un aspetto diverso a seconda della quantità di terreno e della nostra esperienza. Molto semplicemente però, dobbiamo decidere quali piante interrare e dove. È proprio qui che si nasconde un errore che tutti fanno coltivando l’orto che attira afidi e malattie e questa che stiamo per svelare è la semplice soluzione al problema.

Cosa coltivare

Chiaramente il primo passo è decidere quali piante coltivare. Dobbiamo sceglierle non solo in base alla preferenza. Dobbiamo anche tenere conto del nostro tipo di terreno e del modo in cui è esposto. Questo ragionamento è utile anche se decidiamo di coltivare le nostre piante in vaso. Una volta deciso questo, dobbiamo pensare a dove collocare ciascuna pianta.

Dove coltivare

Se questo non è il primo anno in cui ci cimentiamo nella coltivazione di ortaggi, dobbiamo tenere conto di quello che abbiamo piantato l’anno scorso. Infatti, non è una buona idea piantare delle zucchine nello stesso punto dove le abbiamo piantate l’anno scorso. Dobbiamo anche evitare di far succedere particolari piante ad altre. Ad esempio, non dovremmo piantare delle melanzane dove abbiamo piantato dei pomodori l’anno prima. Bisogna considerare questi dettagli per far sì che una pianta non abbia sottratto le sostanze nutritive che servono a quella che verrà dopo. Però, questi sono consigli utili a chi vuole migliorare o aumentare la produzione. Se invece vogliamo evitare di perdere completamente il raccolto, dobbiamo assolutamente evitare un errore molto comune.

Un errore che tutti fanno coltivando l’orto che attira afidi e malattie e questa è la semplice soluzione al problema

Per una questione di organizzazione mentale, la maggior parte di noi decide di piantare un’unica tipologia di pianta in un unico punto. Quindi, avremo una parte di terreno solo di insalata e una solo di pomodori. Il problema è che ogni pianta è particolarmente soggetta a un tipo di malattia o di parassiti. Quindi, accumulare un solo tipo di pianta in un unico punto le renderà un grande attrattore per queste minacce. Soprattutto però, sarà quasi impossibile arginare l’epidemia o all’infestazione. Questo proprio perché le piante sono troppo vicine.

Quindi, la soluzione è semplice: alterniamo i vari tipi di pianta. Se invece il danno è ormai fatto, basterà seguire questi semplici consigli.