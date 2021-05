Ci sono diverse razze e negli ultimi periodi se ne vedono anche “nuove “in circolazione come il gatto lupo. Anche se si somigliano molto, non sono dei gatti Sphynx. Si tratta di una mutazione genetica naturale del gatto domestico a pelo corto. Questa sarebbe avvenuta nel 2010 in due cucciolate diverse, a distanza di poco tempo l’una dall’altra negli Stati Uniti.

Il gatto lupo, una delle razze più nuove e particolari di felini domestici sta diventando sempre più popolare soprattutto nel Nord America, il luogo dove è nata questa tipologia di felino.

Per il loro pelo e aspetto fisico particolare, gli è stato dato il nome di Lykoi che vuol dire gatto lupo in greco.

Il pelo molto particolare, corto con la base nera o grigia e bianco in alcune parti del corpo, gli occhi grandi e gialli gli conferiscono un aspetto molto particolare,

simile ad un lupo.

Ha un carattere normale, uguale a quello dei comuni gatti, molto affettuoso, giocherellone e vivace.

I gattini appena nati non presentano peli intorno agli occhi, sotto la pancia, le orecchie e spesso anche sulle zampe.

Durante la crescita, queste zone si coprono di peluria.

L’allevatore del Lykoi, colui che ha selezionato questa razza, ha dichiarato che non c’è stato nessun intervento dell’uomo, e che la mutazione è avvenuta naturalmente.

Questa storia è cominciata, quando nel suo allevamento di gatti domestici, ha trovato due gattini che presentavano dei “difetti”.

Sui gattini sono state effettuate delle ricerche, per capire se ci potessero essere malattie genetiche, visto che alcuni di questi esemplari subiscono una forte perdita del pelo.

I test hanno stabilito che i gatti sono sani, non sono degli Sphynx, e l’allevatore ha cominciato il suo programma di allevamento.