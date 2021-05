I rischi correlati all’uso massivo del cellulare sono ben noti. Spendere molto tempo attaccati ai social può causare seri danni al nostro cervello oltre che farci sprecare moltissimo tempo.

Il problema della dipendenza dalla tecnologia coinvolge sempre più persone che non riescono a fare a meno di usare i social e la tecnologia. La buona notizia è che ci sono delle soluzioni che possono aiutarci a contrastare la tendenza a diventarne dipendenti.

In questo articolo abbiamo spiegato come spendere meno tempo sui social grazie a questa funzione presente nei nostri smartphone.

Un trucco drastico ma efficace

Il nostro cellulare è uno strumento molto attraente. Colori, suoni, video, rendono l’esperienza molto piacevole per il nostro cervello desideroso sempre di stimoli nuovi.

Oltre a ciò la possibilità di essere in contatto con persone in tutto il mondo è molto utile e piacevole per l’essere umano che è pur sempre un animale sociale.

Per tutti questi motivi che abbiamo elencato lo smartphone può trasformarsi in una vera e propria droga da cui è difficile staccarsi. Oggi vogliamo svelare un efficacissimo trucco che tutti stanno usando per spendere molto meno tempo al cellulare.

Un efficacissimo trucco che tutti stanno usando per spendere molto meno tempo al cellulare

Il trucco che sveliamo oggi fa in modo che l’uso del telefono liberi meno endorfina nel nostro cervello, ovvero diminuisca il piacere dall’uso dello strumento.

Ciò che dobbiamo fare è cambiare le impostazioni facendo in modo che lo schermo appaia in bianco e nero.

È molto semplice, pochi clic e il telefono apparirà completamente in bianco e nero e scala di grigi.

Così facendo noteremo come sarà molto meno piacevole usare le applicazioni, i social e navigare senza colori. Se useremo questo trucco potremo tornare a usare il telefono solo per ciò che è utile e necessario e non sprecheremo il nostro tempo, provare per credere.