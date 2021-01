Tra i molti propositi del nuovo anno ai primi posti sicuramente svettano dimagrire, mangiare più verdure, smettere di fumare, risparmiare soldi. Non dobbiamo dimenticarci che il tempo è denaro e che risparmiare tempo può voler dire risparmiare denaro. Una cosa che tutti dovrebbero fare è imparare a risparmiare tempo. Con questo semplice trucco tuti noi potremmo risparmiare molto tempo che normalmente sprechiamo inutilmente.

Il prezzo della tecnologia

Molti italiani passano moltissimo tempo attaccati allo smartphone. Il telefono è un grande mezzo di comunicazione che ci ha avvicinato e che ci ha reso più semplice la vita quotidiana, però ci sono anche molti rischi. Il rischio principale è quello di farci perdere moltissimo tempo per attività totalmente inutili. Chi di noi non si è trovato ad aprire compulsivamente i vari social network o le app di messaggistica per vedere quanti like ha raggiunto una foto o se tizio ci ha scritto? Chi di noi non ha perso pomeriggi interi a “fare solo una partita” del gioco preferito per poi rendersi conto avere speso due ore?

Come spendere meno tempo attaccati al cellulare grazie a questi trucchi

Il metodo migliore per disintossicarsi dal cellulare è molto semplice e realizzabile da tutti i principali cellulari. Basterà andare nelle impostazioni e stabilire un tempo giornaliero che vogliamo dedicare alle varie applicazioni. Quando raggiungeremo il tempo che abbiamo impostato il telefono ci avviserà. Questo è un metodo efficace anche per rendersi conto del tempo che effettivamente trascorriamo sul telefonino. Niente paura, potremo disattivare la funzione o modificare i minuti a disposizione quando vorremo. Il tempo che avremo risparmiato grazie a questa tecnologia potremo spenderlo dedicandoci ad attività che non prevedono schermi, con grande vantaggio del nostro cervello e dei nostri occhi.

Ricordiamoci che tutte le app prevedono l’invio di notifiche, pertanto, quando riceveremo messaggi o importanti comunicazioni verremo avvisati dal telefono senza dover andare a controllare ogni volta. Ora che sappiamo come spendere meno tempo attaccati al cellulare grazie a questi trucchi, non avremo più scuse per perdere tempo inutilmente.