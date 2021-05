In alcune situazioni particolari che riguardano la casa bisogna ingegnarsi non poco per ottenere la soluzione migliore in grado di risolvere quel problema specifico. Difatti non sempre purtroppo il prodotto a cui ci affidiamo per la pulizia del pavimento, ad esempio, sarà utile allo stesso modo anche per le piastrelle del muro del bagno. Così anche come per lavare capi di abbigliamento e asciugamani, potremmo a volte voler ricorrere a soluzioni alternative. Come quella che presenteremo nel paragrafo successivo.

Una brutta atmosfera

Oggi ci concentreremo sulla stanza della casa che solitamente si presenta come la più insidiosa da mantenere pulita e brillante, ovvero il bagno. Qui d’altronde teniamo una grandissima concentrazione di accessori ed oggetti che tendono a sporcarsi con una velocità a dir poco impressionante. Così come lo sporco in questo luogo procede spedito dunque, anche noi dobbiamo rimboccarci le mani velocemente e con determinazione. Non aspettiamo oltre quindi, e andiamo a vedere come fare. Ecco infatti perché restano tutti senza parole quando scoprono l’inaspettato potere di questa bevanda per sbiancare e igienizzare gli asciugamani vecchi e puzzolenti.

Un igienizzante favoloso

Stiamo parlando della bevanda che ultimamente sembra essere sulla bocca di tutti, e non per ciò che offre dal punto di vista nutritivo o alimentare. Ovvero la vodka. Anche noi infatti ci eravamo occupati di questa bevanda, come si può leggere qui, e di come fosse ottima per la pulizia del forno. Oggi vogliamo continuare a parlarne, questa volta presentandone il potere igienizzante nei confronti di asciugamani e accappatoi. Specie quando questi sono datati e necessitano di una pulizia più attenta e approfondita. Ecco dunque perché restano tutti senza parole quando scoprono l’inaspettato potere di questa bevanda per sbiancare e igienizzare gli asciugamani vecchi e puzzolenti.

Sembra incredibile ma in tanti hanno tentato di utilizzare la vodka con questo scopo, testimoniando dei risultati straordinari. Scopriamo quindi come procedere. Innanzitutto prendiamo i nostri vecchi asciugamani bianchi e mettiamoli in una bacinella precedentemente riempita con acqua tiepida. Una volta a mollo aggiungiamo un bicchiere di sapone per bucato e mezzo bicchiere di vodka. Attendiamo dai venti ai trenta minuti, dopodiché andiamoli ad asciugare. Le proprietà disinfettanti, antibatteriche e corrosive dell’alcolico russo faranno il resto. Non ci resta che provare e rimanere anche noi completamente estasiati dal risultato.