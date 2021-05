Le case possono avere moltissimi stili: ci sono quelle minimal, quelle industrial, quelle shabby e via dicendo. Solitamente sono i mobili che definiscono lo stile della casa. Ad esempio, se la scelta dei mobili ricade su oggetti dalle linee rette, spigolose e dai colori nero, bianco e grigio, sicuramente è uno stile minimal. E via dicendo.

Ad ogni stile si può poi abbinare un pavimento. E qui le proposte sono tantissime. Ci sono le mattonelle, il parquet, il marmo e il grès. Oggi approfondiremo proprio quest’ultimo materiale. Infatti il grès è un materiale che sta andando sempre più di moda, e con questo ci si può fare il pavimento, ma anche l’interno della doccia. E se si ha il pavimento o le mattonelle del bagno in grès bisogna assolutamente evitare questi prodotti.

Non bisogna pulirlo con questi prodotti

Il grès è un materiale abbastanza resistente, sicuramente non può essere messo a confronto con il marmo. Però anche il grès rimane un materiale da maneggiare con le giuste accortezze e quando lo si pulisce non si possono usare tutti i prodotti.

Ad esempio quando vogliamo lucidare il parquet usiamo la cera, oppure degli oli. Ecco, se si ha il pavimento o le mattonelle del bagno in grès bisogna assolutamente evitare questi prodotti perché alla fine non lo puliscono, ma lo ingrassano soltanto.

Quindi assolutamente no a cera e olio. I detergenti oleosi, appunto, tendono ad ingrassare il grès e lo rendono molto opaco e quindi sembra sporco. Praticamente uno lava il pavimento o le mattonelle in bagno per poi avere un effetto opaco e brutto.

Cosa usare allora?

Invece di usare quindi i prodotti detergenti oleosi, si può tranquillamente usare dell’aceto bianco. Se lo si usa per il pavimento, lo si può diluire con dell’acqua tiepida. Se lo si usa per le mattonelle in bagno, invece, lo si po’ versare su uno straccio pulito.

