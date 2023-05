Ricetta salvacena con 3 economicissimi ingredienti: la versione horror di Courteney Cox e la preparazione perfetta e cremosa!

L’attrice Courteney Cox si è dilettata nella preparazione degli spaghetti al limone in una maniera che è stata assai criticata da centinaia di followers. Vediamo insieme il procedimento ad hoc per preparare un piatto delizioso, veloce e molto economico!

In questa società dai ritmi sempre più frenetici, siamo sempre di corsa. A volte si torna a casa molto tardi e non si sa proprio cosa cucinare. Una pasta al sugo o al pesto e il gioco è fatto. Per variare un po’, in questo articolo vi proponiamo una pasta sfiziosa. Una ricetta salvacena con 3 economicissimi ingredienti. Un piatto quindi che ha tante buone qualità: gustoso, veloce e che costa davvero poco.

Spaghetti al limone alla Courteney Cox

Pasta è sinonimo di Italia. Tuttavia, spesso gli stranieri si cimentano nella preparazione di carbonara & C. in maniera davvero molto discutibile. La ricetta salvacena che vogliamo proporre ai nostri Lettori l’ha fatta anche l’americana Courteney Cox. Meglio nota come la Monica di “Friends”, questa ha avuto la geniale idea di pubblicare la video-ricetta sul suo profilo Social. La valanga di insulti da parte dei fan non ha tardato ad arrivare. La ricetta in questione sono gli spaghetti al limone. La Cox ha anzitutto utilizzato spaghetti “Gluten free”. Dopodiché, a scatenare le ire dell’italiano pastaiolo dalla nascita è stata la tecnica di mantecatura. A pasta scotta, la simpatica attrice ha aggiunto 2 grandi pezzi di burro, poi il succo di un limone intero ed infine del formaggio grattugiato. Fatto ciò, Courteney ha cominciato a girare la pasta con gran vigore.

Ricetta salvacena con 3 economicissimi ingredienti

Lo scempio realizzato dalla Cox non deve intimidire. Gli spaghetti al limone sono un piatto ricco di gusto. Ma è fondamentale sapere come cucinarli alla perfezione!

Partiamo dagli ingredienti necessari. Vediamo le dosi per 4 porzioni.

280 g di pasta lunga (spaghetti, tagliolini, linguine);

(spaghetti, tagliolini, linguine); 1 limone non trattato (succo e 2 cucchiaini di scorza grattugiata);

(succo e 2 cucchiaini di scorza grattugiata); 2 cucchiai di olio EVO ;

; 30 g di burro ;

; prezzemolo fresco q.b.;

q.b.; sale grosso q.b. per l’acqua di cottura della pasta.

Come fare gli spaghetti al limone cremosissimi senza aggiungere la panna

Per prima cosa, lavare con cura il limone, quindi asciugarlo e grattugiarne parte della scorza.

A questo punto, prendere una padella bella ampia e versarvi l’olio e il burro. Far scaldare a fiamma bassa. Quando il burro sarà fuso, aggiungere il succo e la scorza del limone e far cuocere per 10 secondi circa. Quindi spegnere il fuoco.

Nel frattempo, far cuocere la pasta e, poco prima della fine cottura, prelevare una tazzina di acqua di cottura. Scolare la pasta al dente e travasarla nella padella col condimento. Mantecare per 1 minuto aggiungendo un poco dell’acqua di cottura prelevata. Quando si sarà ottenuto un bel sughetto cremoso, spegnere il fuoco e impiattare, guarnendo ogni porzione con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.