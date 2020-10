Vediamo, oggi, come preparare la Pumpkin Pie, la dolce torta di zucca made in USA da cucinare questo Halloween. Stiamo assorbendo sempre più abitudini made in USA. Tra queste c’è Halloween, la cui origine europea a volte sembra solo un ricordo. Perché non iniziare a gustare anche i deliziosi dolci che gli statunitensi amano in questo periodo? Tra questi spicca la Pumpkin Pie, amata da grandi e piccini per il Ringraziamento e facile da preparare. Ecco, dunque la ricetta per preparare la Pumpkin Pie, la dolce torta di zucca made in USA da gustare questo Halloween.

Tutti gli ingredienti necessari

Se in Italia non si festeggia il Ringraziamento, possiamo comunque preparare questa deliziosa torta. Perché, ad esempio, non renderla il perfetto dessert per Halloween? Ottobre è, infatti, il periodo ideale per questa torta dal momento che è facile acquistare tutti gli ingredienti necessari. La Pumpkin Pie è, infatti, composta da una base di pasta brisée, o pasta frolla, e da un morbido ripieno alla zucca.

Chi volesse preparare anche la pasta dovrà munirsi di zucchero, uova, burro e farina. Per il ripieno servono, invece, zucca, zucchero, spezie come zenzero, cannella e noce moscata, panna e uova. E ora che abbiamo preparato tutto mettiamoci ai fornelli!

Per preparare la base bisogna iniziare frullando insieme 250 gr di farina e circa 100 di burro. A questo vanno, poi, aggiunti due cucchiai di zucchero e un uovo sbattuto. Dopodiché dobbiamo lasciar riposare l’impasto per almeno un’ora. Preparate, poi, 500 grammi di polpa di zucca. Per far ciò bisogna togliere semi e buccia e cuocere la zucca finché diventa morbida. A questo punto, bisogna frullarla. Alla zucca vanno aggiunti spezie, circa 150 gr di zucchero, un pizzico di sale e circa due uova. Il tutto va poi frullato con circa 150 gr di panna.

Una volta stesa la sfoglia, questa va leggermente cotta in forno a 180 gradi per pochi minuti. Per non far salire la sfoglia, poggiare, sul centro, dei legumi secchi sulla carta da cucina. A questo punto, possiamo versare il composto nella sfoglia e infornare. Cuocere a 180°, per circa un’ora, facendo attenzione a non bruciare la sfoglia. E voilà! La Pumpkin Pie è pronta per essere servita con della panna e decorata con gli avanzi della sfoglia.