Purtroppo, non tutti hanno il pollice verde. Se non abbiamo il tempo, la pazienza o l’ambiente adatto per prenderci cura delle piante in casa, non per questo dobbiamo rinunciare a un po’ di verde per rallegrare le nostre stanze. In questo caso, possono venirci in aiuto le piante finte, che possono anche apparire altrettanto belle e rigogliose di quelle vere.

Le piante finte non hanno ovviamente bisogno di acqua e luce, ma questo non vuol dire che non si rovineranno se non ce ne prendiamo cura adeguatamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Per questo, è importante quando acquistiamo delle piante finte, scegliere quelle che non si rovineranno facilmente. Ecco quindi un consiglio per scegliere le piante finte che non si rovinino e rimangano sempre vivaci.

Un consiglio per scegliere le piante finte che non si rovinino e rimangano sempre vivaci. Foglie di colore scuro

La prima regola è quella di scegliere delle piante finte che sembrino meno ‘plasticose’ possibili. A questo scopo, è meglio evitare le piante finte con foglie di colori troppo chiari. Non soltanto perché potranno scolorirsi in fretta e diventare giallognole, ma anche perché su una foglia chiara è più facile distinguere le imperfezioni della plastica.

Unica controindicazione: sulle foglie più scure la polvere è più visibile, quindi dovremo spolverare la nostra pianta più frequentemente.

Foglie piccole

Se possibile, scegliamo delle piante finte con delle foglie di piccola dimensione. Si sgualciranno meno facilmente, e sulle foglie piccole sarà meno evidente che si tratta in realtà di materiale artificiale. Saranno anche più facili da gestire e potremo disporre la nostra pianta con più libertà

Meglio senza fiori

I fiori sono ornamenti meravigliosi con cui abbellire la nostra casa, ma spesso i fiori finti non sono la soluzione migliore a questo scopo: possono scolorirsi o sgualcirsi molto facilmente ed è facile distinguere quelli in materiale artificiale da quelli veri.

Una pianta finta senza fiori durerà molto più a lungo senza sgualcirsi.

Ecco anche tre regole per non far rovinare e scolorire le piante finte per avere una casa sempre perfetta.