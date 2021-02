eSpesso decorare la nostra casa con piante e fiori finti può essere molto più facile che cercare di mantenere quelli veri, soprattutto se non abbiamo il pollice verde, o se la casa non ha la giusta esposizione alla luce per essere un habitat ideale per le piante d’appartamento (anche se in realtà esiste una pianta vera che non ha bisogno di luce e spazio: la pianta del buio. Ecco di cosa si tratta.)

Molto più resistenti di quelle vere, anche le piante finte hanno però bisogno di un minimo di manutenzione. In particolare, è necessario premurarsi per far in modo che non si scoloriscano e non si rovinino. Una pianta finta può rimanere bella anche per molti anni, se sappiamo prendercene cura.

Ecco quindi tre regole per non far rovinare e scolorire le piante finte.

Lontano dalla luce del sole

È meglio mantenere le piante di plastica lontane dall’esposizione diretta al sole, perché la luce solare potrebbe farle scolorire molto più in fretta e rovinare la plastica, spaccandola e rendendola friabile. Osserviamo bene il percorso della luce solare nella nostra casa durante tutte le ore del giorno, e cerchiamo di posizionare la pianta finta in un luogo non troppo esposto.

Lavarle solo con acqua

Anche le piante finte hanno bisogno di essere spolverate. Per pulirle basterà un semplice panno umido, senza nessun detergente. Periodicamente, possiamo anche lavarle completamente, per esempio immergendole nel lavandino o nella vasca piena d’acqua.

Non occorre utilizzare detersivi o prodotti aggressivi, che potrebbero rovinare le nostre piante finte.

Non posizionarle nei luoghi di passaggio

Le piante finte possono subire danni se vengono continuamente urtate. Cerchiamo quindi di posizionarle in luoghi relativamente isolati, come ad esempio sopra un armadio, su un tavolino o in un angolo della stanza. Meglio non posizionarle in un corridoio o in un punto di passaggio dove rischieremmo di urtarle continuamente e quindi rovinarle nel giro di poche settimane.

Seguite queste tre regole per non far rovinare e scolorire le piante finte e queste porteranno colore nella vostra casa per tutto il tempo che vorrete!