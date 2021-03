La tessera sanitaria ha assunto da poco un ruolo molto importante nella vita del cittadino. Basti pensare che ha sostituito quella del codice fiscale dell’Agenzia delle Entrate che non viene più prodotta. Eppure, molti ancora ignorano tutte le cose che si possono fare grazie alla tessera sanitaria.

Che cos’è la tessera sanitaria (TS)

La TS è un documento che dà accesso al suo possessore all’assistenza sanitaria nazionale. Inoltre con la stessa tessera si ha diritto alle cure mediche su tutto il territorio dell’Unione Europea. Ci sono anche altri Paesi che la riconoscono e sono la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.

La TS ha una validità di 6 anni e alla scadenza vi è il rinnovo automatico del tesserino che verrà spedito all’indirizzo abitativo.

Ma a che cosa serve la TS nazionale, ci si chiede visto che è stato inserito anche un chip elettronico e una banda magnetica, esattamente come in tutte le carte di credito?

Ebbene serve per identificarsi in caso di prenotazione di visite specialistiche mediche, prescritte dal medico di base. In Farmacia per acquistare un medicinale e sia ogni volta che bisogna “comunicare in modo certificato, nei casi previsti dalla legge, il proprio codice fiscale”, come dice la guida sul TS a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Utilità del codice fiscale nella TS

La TS sostituisce il vecchio tesserino del CF in tutto quello che serviva all’uso. E nello specifico per riscossione di un pagamento, atti di accertamento, compravendita d’immobili, acquisto o vendita di auto, rimborso delle tasse e apertura di un conto corrente.

Tuttavia, non essendo un documento valido per identificare la persona la TS deve esibirsi sempre accompagnata o dalla Carta d’identità oppure dalla Patente di guida.

I cittadini italiano residenti all’Estero e la TS

I cittadini italiani e residenti all’Estero iscritti all’AIRE (Associazione Italiani Residenti all’Estero) perdono il diritto all’assistenza sanitaria nazionale, a differenza per esempio di altri paesi come la Francia dove il diritto all’assistenza si mantiene. In Italia, invece, se di ritorno sul suolo patrio si ha diritto alla stregua di tutti gli stranieri non UE solo all’intervento d’urgenza o naturalmente a altri servizi a pagamento.

I cittadini iscritti all’AIRE non hanno perciò il TS ma è rilasciato loro esclusivamente il tesserino verde del codice fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre con l’iscrizione all’AIRE si perde anche il diritto alla pensione sociale. Per questo motivo se qualcuno deve trasferirsi all’estero per pochi anni è meglio che non si iscriva all’AIRE. Soprattutto se va a vivere in uno di quei Paesi in via di Sviluppo.

Ecco come attivare la TS.