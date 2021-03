Nell’ultimo periodo, Piazza Affari continua a mostrare forza relativa e ad avvalorare quello che abbiamo scritto nei mesi precedenti. Il Ftse Mib insieme all’Ibex 35 spagnolo, potrebbe ritornare sui livelli raggiunti negli anni scorsi. Al rialzo questi sono indici azionari sui quali puntare con decisione, mentre al ribasso, meglio puntare su altri, in quanto probabilmente mostreranno poca forza a scendere. Ci sono diversi titoli che continuano a fare bene e ad allontanarsi dai minimi pluriennali e fra di questi c’è Tenaris. La raccomandazione è di mantenere gli acquisti fatti a 5,06 sul titolo Tenaris che potrebbe anche puntare a 16,49 euro.

Nel mese di novembre, il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria watchlist il titolo al prezzo di 5,06. Da quel momento in poi, dopo che nel mese di gennaio è stata rotta una trend line discendente al rialzo, è iniziata a forte esplosione di momentum. Cosa attendere da ora in poi?

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 5 marzo a 9,6576 in rialzo del 3,10% rispetto della seduta precedente. Nel corso del 2020, ha segnato il minimo a 3,72 ed il massimo a 10,466. Da inizio anno, il minimo a 6,066 ed il massimo a 9,818.

Analisi sommaria di bilancio

La società produce e vende prodotti tubolari in acciaio senza saldatura e saldati e fornisce servizi per l’industria petrolifera e del gas. Le raccomandazioni degli altri analisti ritengono le quotazioni attuali in linea con il fair value. Il nostro giudizio invece, stima un fair value a 7,45 per azione, ma attendiamo sviluppi per alzare, di non poco il nostro prezzo obiettivo.

Mantenere gli acquisti fatti a 5,06 sul titolo Tenaris che potrebbe anche puntare a 16,49 euro

Cosa dicono i grafici? Si è giunti su livelli di resistenza che potrebbero far partire una fase di ritracciamento di breve verso area 9,38/9,05 e questa sarebbe un’occasione per ulteriori ingressi al rialzo.

Mantenere con stop loss di lungo a 7,08 e target sempre a 16,49 euro.