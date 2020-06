Sgombriamo subito il campo e diciamo che questo è il momento e il prezzo opportuno per comprare un titolo sottovalutato del 100% ed oltre. rima facciamo una premessa e monitoriamo il polso della situazione per capire i motivi che possono spingere a effettuare altri acquisti sui mercati azionari.

I mercati si riprendono dai minimi e ritornano al rialzo in linea con quelli che sono i nostri calcoli di probabilità per l’anno in corso. Il peggio dell’anno dovrebbe essere passato ed archiviato ed ora si dovrebbe procedere al rialzo fra alti e bassi fisiologici.

Su quali titoli puntare? Come regolarsi da ora in poi? A Piazza Affari ci sono molte storie di sottovalutazione davvero interessanti e analizziamo delle small cap sacrificate rispetto ai fondamentali molto più del dovuto rispetto al contesto aziendale e del ciclo economico stesso.

E’ il momento e il prezzo opportuno per comprare un titolo sottovalutato del 100% ed oltre

Ci riferiamo alla holding della famiglia Colaninno. IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 15 giugno a quota 0,3930€ invariato rsipetro alla seduta precedente. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 0,2745 ed il massimo a 0,6220.

In base alle stime del fair value e tenendo presente uno sconto holding di circa il 30%, calcoliamo un prezzo obiettivo fra 1,45 e 1,80. Come mai il titolo non sale? nazi è fermo da anni?

I motivi possono essere i più disparati ma al momento non interessano a questa trattazione ed analisi. Invece e questo è un elemento davvero fondamentale, vediamo in formazione degli swing che potrebbero portare velocemente i prezzi sui massimi annuali di 0,6220.

Ecco la nostra strategia operativa sul titolo

Compare IMMSI ai livelli attuali con stop loss a 0,3740 e obiettivo primo a 0,430 e poi 0,55 quindi 0,6220. Riteniamo che il titolo sia vicino e all’inzio di una forte esplosione dei prezzi che potrebbe portare el quotazioni verso 0,80 in pochi mesi.

Titolo da monitorare con grande attenzione.