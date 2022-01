Ci avviamo a passi spediti verso la parte finale di gennaio, con un nuovo fine settimana alle porte. Vediamo cosa riservano di buono gli astri per i dodici segni dello zodiaco.

Un carico di buone stelle e tanta fortuna per questo segno zodiacale nel weekend dal 21 al 23 gennaio

Lavoro alle stelle e amore da rivedere per gli amici Ariete. Il weekend sarà infatti pieno di idee vincenti e innovative sulla vita professionale, da cogliere al volo. La Luna in opposizione rischia invece di rendere difficile il rapporto con il partner.

Concreti e viaggiatori, questo weekend i nativi del Toro saranno presi dalla voglia di viaggiare, di andare, di scoprire qualcosa di nuovo. A volte invece si tratterà di fare una nuova conoscenza o andare verso un nuovo incarico. Ottima e invidiabile, infine, la forma fisica.

Il prossimo sarà un weekend da dimenticare per gli amici Gemelli. I pianeti in quadratura rendono tutto difficile, specie con il partner. Il rischio di imbastire sterili discussioni è serio, specie nella giornata di domenica. Meglio preparare un tiramisù senza zucchero, cremoso e con poche calorie che tiri su morale e l’allegria.

Infine un weekend “neutro” attende gli amici del Cancro. Manca l’influenza delle buone stelle, ma il cielo è sgombro di pianeti in quadratura. Positivi, sognatori, lunatici come sempre, venerdì 21 e domenica 23 saranno le giornate migliori.

Cosa riserva il weekend dal Leone a Scorpione

A tratti nervosi e irascibili, specie in ambito lavorativo, per gli amici Leone è in arrivo un weekend in chiaroscuro. Andrà meglio domenica, mentre venerdì e sabato le stelle consigliano di staccare la spina e concedersi una gita fuori porta.

Con Giove opposto, si prospettano un venerdì e un sabato pesante per i nati sotto il segno della Vergine. Situazione tesa in famiglia o con eventuali figli. Per chi è in fase di conoscenza sta arrivando il tempo della decisione: o dentro o fuori.

Risulteranno belli fuori e dentro i nativi Bilancia, grazie all’influsso dei pianeti nelle prossime ore. Amore, famiglia, vita sociale e professionale, tutto girerà alla perfezione. Nulla da eccepire, un carico di buone stelle e tanta fortuna per questo segno zodiacale nel weekend dal 21 al 23 gennaio.

Le spese eccessive o impulsive saranno il tallone d’Achille degli Scorpione nelle prossime ore. In compenso si prospettano grandi novità in amore. Da un fidanzamento ufficiale a una proposta di convivenza o al mettere su famiglia.

Gli ultimi 4 segni dello zodiaco

Sabato da dimenticare e domenica in grande spolvero per gli amici Sagittario. Nel complesso le stelle consigliano di dedicare il fine settimana a una sauna, un massaggio, una sessione di sport. Oppure di dedicare qualche ora in cucina, magari preparando questa soffice torta invernale che regala dolci carezze al cuore.

I sentimenti saranno il tema dominante dei nativi Capricorno. Voglia di coccole, di innamorarsi o lasciarsi andare, di sognare ad occhi aperti. Le stelle suggeriscono tuttavia di ragionare anche con la testa, onde evitare spiacevoli sorprese.

Le stelle parlano chiaro per i nati Acquario: staccare la spina da tutto e tutti e dedicare più attenzioni a famiglia e partner. La salute risente dei carichi eccessivi di lavoro: una sauna o una spa sarebbero perfetti per rigenerarsi.

Bello il cielo astrale per gli amici Pesci per quel che riguarda i viaggi, le uscite in città d’arte, le cene a due o in uno chalet in montagna o in campagna. L’occasione ideale per rinsaldare un amore o vivere pienamente il clima familiare.

Approfondimento

A Milano impazziscono per questa torta che ruberebbe il cuore anche a Roma o Napoli e Palermo.