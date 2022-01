Tra le piante più diffuse nei giardini e sui balconi ci sono gli agrumi. Specialmente limoni e kumquat riescono ad abbellire al meglio gli spazi con le loro chiome verdi.

Una parte degli agrumi, tra cui i limoni, non sopportano il freddo intenso e per questo bisognerà correre ai ripari per proteggerli al meglio. I limoni in vaso dovranno essere sistemati in serra o in un luogo chiuso a svernare. In alternativa si potranno anche utilizzare dei trucchi che ci permetteranno di non spostarli ma, comunque, di salvarli.

Al contrario il kumquat è un agrume che resiste molto bene al freddo invernale. Specialmente nelle zone in cui le temperature non scendono al di sotto dello zero per lunghi periodi.

La maggior parte degli agrumi tende a maturare proprio durante il periodo invernale. Ma quando è il momento giusto per raccogliere i limoni e i piccoli kumquat?

Per raccogliere i limoni ma anche i mandarini cinesi maturi e succosi bastano queste semplici astuzie degli esperti

Il limone è una pianta che tende a rifiorire più volte durante l’anno. Tuttavia le principali che porteranno allo sviluppo di limoni sono tre. I primi limoni sono i “primofiore” invernali seguiti da i “bianchetti” primaverili e dai “verdelli” estivi. A seconda della tipologia di limone ci saranno diversi periodi di maturazione, alcuni in autunno altri in primavera altri ancora in estate.

Una delle tecniche per capire il livello di maturazione del limone è osservare il colore della buccia. Di regola il colore dovrà essere giallo acceso anche se per alcune varietà, ad esempio i verdelli, la buccia tenderà a rimanere verde. Gli esperti consigliano di raccogliere questi limoni alla fine del mese di agosto.

Tuttavia i frutti maturi resistono bene sulla pianta anche un mese o un mese e mezzo. Per questo motivo si potranno raccogliere in periodi di tempo diversi.

Un altro modo per valutare la corretta maturazione del limone e toccarlo con le mani, dovrà essere leggermente morbido. Nel caso in cui si abbiano molti frutti se ne potrà staccare uno per assaggiarne la polpa.

Kumquat

Le regole per la raccolta dei piccoli mandarini cinesi sono le medesime del limone. La raccolta potrà avvenire da novembre ad aprile quando la buccia avrà raggiunto la tipica colorazione arancione acceso.

I frutti appariranno morbidi al tatto è saranno perfetti per essere raccolti.

Per staccare limoni e kumquat sarà possibile utilizzare delle cesoie affilate per non danneggiare la pianta.

Staccare i frutti con delicatezza e sistemarli in una cassetta prima di riporli in un posto asciutto e buio. Quindi, per raccogliere i limoni ma anche i mandarini cinesi maturi e succosi bastano queste semplici astuzie degli esperti.