Un cane più vecchio può ancora essere addestrato?

Ci sono tante cose da pensare quando si adotta un cane. Innanzitutto il suo benessere, per il quale dobbiamo cercare di capire i motivi di eventuali disagi. E poi ci sono vari altri aspetti da tenere in considerazione, ed oggi vedremo uno dei più piacevoli: addestrare un cane.

Innanzitutto, possiamo insegnargli un sacco di cose simpaticissime. Ad esempio possiamo fargli capire come stare seduto, o come rotolarsi, o come darci la zampa. Sono tutte cose che i nostri amici possono imparare con poca pratica, per cui è consigliato a tutti educarli un po’. Però sappiamo che di solito, sono i cuccioli ad essere educati, mentre si pensa che per i più anziani sia troppo tardi. Per cui oggi ci chiediamo: ma un cane più vecchio può ancora essere addestrare?

Gli svantaggi

Per chiunque se lo stesse chiedendo, siamo fortunati, perché per fortuna, è anche possibile addestrare cani più avanti con l’età. Certo farlo comporta alcune cose positive ed altre negative.

Dunque, i cani, un po’ come le persone, hanno bisogno di più tempo per imparare cose nuove se sono più anziani. Nel loro caso in particolare, può darsi che se gli addestramenti sono stancanti, essi non siano abbastanza resistenti. In questo caso, bisogna accorciare le sessioni, per metterli a loro agio e non affaticarli troppo. Se il cane è molto vecchio, è bene magari portarlo dal veterinario per accertarsi che sia in buona salute prima di iniziare.

I vantaggi dell’età

Ma addestrare un cane vecchio ha anche alcuni ovvi vantaggi. In particolare, sarà di certo molto più disciplinato di un cucciolo. Questo lo renderà molto paziente durante il nostro addestramento, ed in particolare ci verrà molto incontro se facciamo degli errori.

E poi, c’è un legame di fiducia pluriennale con il padrone, che renderà il cane molto più propenso ad ascoltare. Invece di un agitatissimo cucciolo, avremo un cane maturo che si fiderà di noi e ci ascolterà.

Insomma, un cane più vecchio può ancora essere addestrare? Assolutamente sì, provare per credere.