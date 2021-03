Stiamo parlando della spirulina. La spirulina è un’alga proveniente dal Mar dei Caraibi ed è conosciuta per le virtù di super alimento. Nel 2008, per le sue straordinarie proprietà nutrizionali è stata dichiarata “alimento del futuro” dalla FAO.

Ma la spirulina ha anche un’altra virtù, questa volta utile alla nostra pelle. Una ricerca del 2020, condotta dall’Università ungherese di Debrecen, ha dimostrato l’efficacia dell’alga azzurra anche contro l’acne vulgaris.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

L’obiettivo di questo studio era quello di formulare creme contenenti spirulina platensis da utilizzare in alternativa agli antibiotici per la cura dell’acne.

L’acne vulgaris è una malattia cutanea infiammatoria cronica che colpisce principalmente gli adolescenti. La causa è dovuta alla proliferazione di due tipi di ceppi batterici. La terapia di solito prevede la prescrizione di antibiotici topici da applicare localmente ma questi non sono privi di effetti collaterali. L’uso di antibiotici potrebbe portare irritazione cutanea e resistenza batterica se protratta per un lungo periodo.

La spirulina sarebbe quindi un toccasana per la pelle per le proprietà antibatteriche e antiossidanti.

Oltre alle creme contenenti la preziosa alga, è possibile preparare una velocissima maschera da applicare sul viso.

Si prescrive di provare sempre prima l’applicazione su un piccolo lembo di pelle del braccio per testare un’eventuale intolleranza.

Ecco come dire addio all’acne con questo ingrediente insolito: la spirulina

Maschera anti-acne fai da te

Preparare una terrina con un cucchiaio di spirulina in polvere, un cucchiaio di olio e un cucchiaio di miele biologico. Mescolare fino a che gli ingredienti non siano ben amalgamati e poi applicare sul viso, lontano dal contorno occhi. Lasciare agire per 15 minuti e sciacquare con abbondante acqua.

Gli antiestetici e dolorosi brufoli appariranno da subito meno infiammati, combattendo la propagazione batterica tipica dell’acne.

La spirulina in polvere si può acquistare nelle erboristerie, nelle farmacie ma anche nei negozi bio ben riforniti.

Prepariamoci a dire addio all’acne con questo insolito ingrediente!