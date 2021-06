Se siamo alla ricerca di un affascinante borgo storico circondato dalla natura, non dobbiamo cercare oltre. Infatti, un castello mozzafiato e uno dei borghi più belli d’Italia si nascondono dalle masse in Campania tra boschi e laghi cristallini. Scenari sorprendenti, tranquille passeggiate, attività adrenaliniche e riproduzioni storiche ci attendono in questo piccolo grande angolo di mondo.

Dove ci troviamo

Giusto al confine fra Campania e Molise si apre alla vista il Parco Regionale del Matese. Qui troveremo un’abbondanza di luoghi emozionanti, tra valli, colline, montagne, grotte e laghi. Proprio qui troviamo, arroccato su una collina, uno dei borghi più affascinanti della zona. Stiamo parlando del Castello del Matese. Il nome deriva da una straordinaria fortificazione costruita in cima al paese dai Normanni. Oggi ne possiamo ancora ammirare le maestose mura intervallate da enormi torri cilindriche.

Le mura del castello dominano tutta la vallata, stagliandosi sul cielo come una corona che adorna il capo del paese. Possiamo ancora visitare le rovine, anche con tour privati che ci racconteranno l’affascinante storia del borgo e del suo castello. Meritano una visita anche le chiese di Sant’Antonio e di Santa Croce. La prima, costruita nel XVIII secolo, la seconda nel X ma poi ricostruita in sfarzoso stile barocco. Qui possiamo ammirare un affresco del Bocchetti e ben due organi piuttosto antichi.

L’occasione migliore per rivivere la storia del paese però è sicuramente un evento celebrato ogni anno in estate. Intorno all’8 agosto il borgo organizza la celebre Giostra del Castello del Matese. Questa rievoca l’assedio del 1460 e attira migliaia di turisti da tutta Italia. Anche quest’anno il paese si impegnerà per accogliere i turisti per l’evento. Per sapere se ne avranno la possibilità consigliamo di consultare la loro pagina Facebook.

Il Parco del Matese

Il parco che circonda il borgo conta ben 33.000 ettari. Qui incontriamo tantissime specie animali, come lupi e aquile. Possiamo percorrerlo a piedi o in bicicletta attraversando i numerosi sentieri in solitaria o con guide esperte. Le attrazioni però non sono finite qui. Possiamo godere della vista di ben tre laghi e numerose grotte. Per i più adrenalinici c’è poi una zipline di 250 m posta a 130 m di altezza sulla valle.