Un borgo in Umbria a settembre: viaggio nel cuore verde d’Italia tra arte, sapori e natura a prezzi scontati 

Settembre è il periodo migliore per visitare a passo lento i piccoli borghi immersi nella natura, ricchi di storia e di eventi. Come questo in Umbria, che a fine estate sprigiona tutta la sua bellezza.

Passeggiare senza fretta tra vicoli acciottolati con gli occhi all’insù per ammirare antichi palazzi e scorci panoramici è un piacere che si può assaporare solo a fine estate. I borghi umbri sono affascinanti in ogni stagione ma si fa fatica a cogliere la bellezza dell’insieme quando si deve sgomitare tra la folla dei turisti. Ora i visitatori ci sono ancora, ma si è spento il caos estivo e si può godere la vera cifra dell’Umbria, quella sensazione di pace e silenzio che solo un luogo carico di spiritualità può dare. Dove andare dunque?

Un borgo in Umbria a settembre

Borghi e castelli in Umbria sono di casa. Il territorio è punteggiato di piccoli centri che ricordano il glorioso passato medioevale, arroccati su cime dai fianchi verdeggianti. A 30 chilometri da Perugia c’è il gioiello di Spello, uno dei borghi più belli d’Italia. L’origine del nome latino, Hispellum, è affascinante e misteriosa. Pare derivi da Ispeo Pelisio, uno dei compagni di Enea che, secondo la leggenda, si perse durante il viaggio e fondò la cittadina umbra. Lungo le mura poderose che circondano il borgo si aprono 5 porte.

Porta Consolare introduce nel Terziere Porta Chiusa, uno dei tre antichi quartieri della cittadina da cui si può partire per una visita del borgo. Spello è un vero scrigno che custodisce tesori di diversa epoca. Le case hanno il caratteristico colore bianco rosato della pietra calcarea estratta nelle cave di Monte Subiaso. La chiesa di Santa Maria Maggiore che sorge sui resti di un antico tempio romano è una vera galleria d’arte, con affreschi del Pinturicchio e del Perugino. Nel cuore della città si concentrano botteghe e negozietti dove acquistare prodotti tipici. Poi, attraverso il Terziere Mezota si raggiunge la parte alta della città con un belvedere meraviglioso.

Eventi e prezzi

Un borgo in Umbria a settembre: chi ha a disposizione più giorni può fare base a Spello per visitare i centri vicini o immergersi nel verde del Parco Naturale del Monte Subiaso. Si possono fare passeggiate in bike, a piedi o a cavallo. A Spello non mancano gli eventi. In questo periodo, dal 28 ottobre al 26 novembre, è prevista la manifestazione Frantoi Aperti che coinvolge numerosi borghi. In programma visite esperienziali nei frantoi e un fitto calendario di altre iniziative collegate.

Questo è il periodo in cui anche i prezzi si ammorbidiscono e diventano più accessibili. Basta fare una ricerca sui principali portali turistici per trovare prezzi per tutte le tasche. Ad esempio per le date 25-27 settembre ci sono strutture ricettive a 3 stelle al prezzo di 30-40 euro a notte in doppia. Ma se si preferisce un host privato, i prezzi scendono a 20-30 euro a notte.

Lettura consigliata

Quanto costa dormire in Puglia nella masseria di Ronn Moss, ex Ridge Forrester della soap opera Beautiful