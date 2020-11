Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il bonifico bancario è una modalità di trasferimento di denaro tra conti correnti, anche di banche e Paesi diversi. Si tratta di un mezzo di pagamento tracciato ed è quindi utilizzabile per movimentare qualsiasi importo. Le tempistiche per l’accredito di un bonifico possono variare da Istituto a Istituto ma non superano mai i due giorni lavorativi.

Tali tempistiche possono però allungarsi se il beneficiario del bonifico si trova al di fuori della cosiddetta area SEPA. Ovvero dello spazio economico europeo istituito dalla normativa comunitaria PSD del 2007. In sintesi, un bonifico effettuato verso un Paese europeo, anche se in valuta diversa dall’euro, arriverà entro due giorni lavorativi. In questo articolo vogliamo però rispondere ad una domanda molto frequente: un bonifico può arrivare di sabato o solo nei giorni bancabili? Può sembrare una semplice curiosità ma in alcuni casi diventa un’informazione molto importante. Si pensi, per esempio, ad un pagamento importante effettuato di venerdì.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I giorni bancabili

Con il termine giorni bancabili si intendono le giornate di operatività interbancaria. Gli Istituti di credito, infatti, non effettuano alcuna operazione durante le festività e, in genere, durante il fine settimana. Il calendario interbancario assume un’importante rilevanza nell’ambito del commercio. Per chi effettua un numero rilevante di operazioni è, infatti, fondamentale conoscere i giorni esatti in cui queste potranno effettuarsi. Il sabato, di norma, non è un giorno bancabile, di conseguenza un bonifico può arrivare di sabato solo in determinate circostanze.

Il caso più comune è quello di un bonifico da accreditare su un conto postale. Per le Poste, infatti, il sabato è un giorno lavorativo e quindi un momento utile per piazzare un bonifico su un conto. Se un bonifico da una banca alle Poste può arrivare di sabato, il contrario non può invece accadere. Ai fini dell’effettivo accredito, rileva infatti l’operatività dell’Istituto di credito del beneficiario.

Un bonifico può arrivare di sabato o solo nei giorni bancabili?

Poste Italiane non è, però l’unico Istituto finanziario attivo di sabato. Alcune banche, soprattutto on line, consentono l’accredito di bonifici e giroconti tutti i giorni dell’anno, comprese le festività. Questa possibilità riguarda però soltanto le operazioni effettuate tra conti della stessa banca. Le transazioni tra Istituti diversi, infatti, seguono sempre il calendario interbancario.

Chi fosse in attesa di bonifici effettuati di sabato da una banca diversa dalla propria dovrà quindi rassegnarsi ad attendere l’intero week-end. Sarà comunque possibile ottenere in qualsiasi momento una conferma dell’avvenuto pagamento e conoscere la data esatta di accredito. Abbiamo analizzato questa facoltà in un recente approfondimento.