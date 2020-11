Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo che i segnali rialzisti hanno portato a un rialzo del 30% cosa aspettarsi sul titolo Technogym?

Prima di affrontare gli aspetti tecnici concentriamoci un attimo sui risultati societari relativi ai primi nove mesi dell’anno. L’effetto della pandemia su Technogym è stato differente a seconda del ramo di azienda considerato, Quello relativo alle attrezzature per le palestra ha subito un fortissimo arretramento a causa della chiusura delle palestre. La vendita delle attrezzature per l’home fitness, invece, hanno subito un bel balzo in avanti. Tuttavia non è bastato a portare in positivo il risultato dei primi nove mesi dell’anno. Globalmente c’è stata una flessione del 24,4% dei ricavi consolidati nei primi nove mesi dell’anno a quota 351,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo gli analisti il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 10% circa. Questa sopravvalutazione è confermata anche dall’analisi basata su fondamentali del titolo.

Dopo che i segnali rialzisti hanno portato a un rialzo del 30% cosa aspettarsi sul titolo Technogym secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso a 8,92 euro la seduta del 27 novembre in ribasso dello 0,89% rispetto alla precedente.

Il futuro di medio/lungo periodo del titolo è molto interessante. Alla chiusura del 6 novembre, infatti, abbiamo avuto un segnale di acquisto sia da parte di BottomHunter che dello Swing Indicator che sta spingendo in alto le quotazioni del titolo.

Di particolare interesse sarà la chiusura di novembre. Qualora, infatti, si dovesse confermare sopra area 8,7 euro si aprirebbero le porte a un rialzo fino in area 15,5 euro per un potenziale raddoppio delle quotazioni. Un ostacolo intermedio lungo questo percorso si trova in area 12,19 euro.m

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

