Un bivio di fronte all’Acquario, viaggio da favola per lo Scorpione, un’intrigante affinità nel weekend fra questi due segni

Primo weekend di aprile segnato da un brusco abbassamento delle temperature. La pioggia ha finalmente fatto capolino a nord, anche se, forse, in misura minore di quanto ci si aspettasse. Per la settimana entrante la situazione dovrebbe migliorare, ma la primavera si sarebbe comunque presa una pausa.

Cosa dicono le stelle in questo fine settimana? Quali sono i segni che vivranno la massima espressione? Continua il momento positivo dell’Ariete, un leitmotiv ormai da un po’. I nati sotto questo segno seguitano a essere i più fortunati. Il weekend non farà eccezione e, anzi, sarà ricco di notizie positive in tutti gli ambiti, con i single che spopoleranno.

Anche lo Scorpione non potrà lamentarsi. Dopo una settimana di alti e bassi, sabato e domenica si prospettano positivi. Anche se il tempo non sarà particolarmente clemente, è probabile che degli amici possano organizzare un piccolo viaggio all’ultimo. Una toccata e fuga che sarà salutare per rilassare i nati dal 23 ottobre al 22 novembre. Forse non saranno convintissimi di andare, magari ci vorrà la parola giusta per convincerli. O magari sarà una persona in particolare a farlo. Ecco, se così fosse, lo Scorpione non si dovrà fare sfuggire l’occasione. Quale meta scegliere? Un posto di mare sarebbe meglio, ma anche il lago avrebbe il suo perché.

Ci spostiamo ora su chi dovrà fare una scelta importante in questo fine settimana. Stiamo parlando dell’Acquario. Probabilmente al termine di un lungo corteggiamento, è arrivato il momento della scelta. Sia in ambito lavorativo che amoroso. Eh sì, perché l’uno potrebbe influenzare l’altro e viceversa. Il segno creativo per eccellenza dovrà mostrarsi deciso per individuare la strada giusta. Qualcuno verrà scontentato, ma l’importante è che Acquario accontenti se stesso. E non è egoismo!

Chiudiamo, infine, con la coppia del weekend, quella che sicuramente farà tuoni e fulmini, più di quelli che arriveranno dal cielo. Un’affinità incredibile, un feeling sontuoso legherà due segni, la cui compatibilità è da sempre benedetta dagli astri. Insomma, in questo primo fine settimana di aprile, Gemelli e Sagittario rafforzeranno un legame già buono tra di loro, facendolo arrivare alle stelle.

Per i single di entrambi i segni sarà un periodo particolarmente intenso, che dovrebbe proseguire anche nelle settimane successive. Un’intesa meravigliosa e intrigante tutta da vivere. Magari sfruttando al meglio la camera da letto, visto che il clima non sarà dei migliori all’esterno.

Un weekend, dunque, che pone un bivio di fronte all’Acquario, viaggio da favola, invece, per lo Scorpione. Gemelli e Sagittario, poi, lo vivranno intensamente insieme. Poco importerà loro di pioggia, sole o temperature in ribasso.

