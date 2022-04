La maggior parte degli automobilisti quando sono coinvolti in un incidente anche leggero, immediatamente scendono dall’auto e si preoccupano di verificare il danno. Però molti di essi si dimenticano di fare una cosa fondamentale. Quando si è coinvolti in un incidente, o quando l’auto si ferma per un problema di qualsiasi genere, il veicolo ingombra la carreggiata. Di fatto l’auto ferma sulla strada crea un ostacolo per chi sta sopraggiungendo e potrebbe costituire un pericolo. L’automobilista che ha il suo veicolo fermo sulla carreggiata, costituendo un ostacolo alla circolazione, dovrebbe segnalarlo con il triangolo di emergenza.

Il triangolo di emergenza non è sempre obbligatorio. L’automobilista coinvolto in un incidente in un centro urbano non deve sempre porre il triangolo. Il Codice della Strada prevede l’uso del triangolo sempre fuori dai centri abitati. Il triangolo è obbligatorio in situazioni di scarsa visibilità, per esempio quando c’è nebbia oppure di notte. Questa segnalazione deve essere sempre fatta sulle strade extraurbane per segnalare la presenza di oggetti o sostanze pericolose sulla carreggiata. Per esempio in caso di rottura del motore e di perdita d’olio sulla strada, l’automobilista coinvolto deve segnalare questo problema con il triangolo. Inoltre il proprietario di un veicolo fermo sulla carreggiata deve segnalare il mezzo se non è visibile da almeno 100 metri. Per esempio se l’auto si ferma in curva il proprietario deve segnalare l’ostacolo con il triangolo.

Un automobilista rischia fino a 344 euro di multa e fino a 4 punti sulla patente per questa grave dimenticanza

Chi deve segnalare un veicolo fermo sulla carreggiata oppure la presenza di un oggetto pericoloso, a quale distanza deve porre il triangolo? Generalmente l’automobilista deve segnalare l’ostacolo almeno 50 metri prima. Il triangolo deve essere appoggiato in modo stabile sulla carreggiata ad almeno un metro dal bordo della strada. L’articolo 162 del Codice della Strada indica come e quando deve essere utilizzato questo segnale.

Per garantire la massima sicurezza, il legislatore ha previsto che a bordo di ogni auto sia presente il triangolo di segnalazione di emergenza. Ogni automobilista, perciò, deve avere sulla propria auto questo strumento. In caso di controllo, la mancanza del triangolo di sicurezza a bordo comporta una sanzione pecuniaria ed amministrativa. Infatti chi non ha sull’auto il segnale di emergenza rischia una multa fino a 170 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente. La decurtazione sale a 4 punti per i neopatentati.

Ovviamente il triangolo deve essere a norma di legge secondo quanto prescrive sempre l’articolo 162 del CdS. In caso il triangolo non abbia i requisiti prescritti dalla legge, un automobilista rischia fino a 344 euro di multa. Lo stabilisce l’articolo 72 del CdS al comma 13.

