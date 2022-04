Come vedremo nel seguito di questo report, e come già evidenziato in quelli passati, gli scambi sul titolo Copernico sono molto ridotti. Anzi, per oltre il 50% delle sedute non ci sono scambi. Non deve, quindi, sorprendere che anche l’evoluzione del grafico dei prezzi procede molto lentamente.

Nonostante questa premessa, anche se tra bassi volumi potrebbe essere arrivato per Copernico il momento di partire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, l’impostazione del titolo è rialzista. Tuttavia, da alcune settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 5,75 euro – 6,10 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 6,10 euro potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista verso l’obiettivo più probabile in area 6,65 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’obiettivo più probabile successivo si potrebbe andare a collocare in area 8,10 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, al momento è stimata trovarsi in area 9,55 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse virare al ribasso, allora le quotazioni potrebbero tornare in area 4,5 euro.

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di Copernico è di circa 11.000.000 euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo è inferiore a qualche migliaio di euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni dovute alla volatilità.

C’è, infine, un altro dato che non va sottovalutato. Abbiamo stimato, utilizzando tutto lo storico a disposizione, che oltre il 50%, 53,8% per la precisione, delle sedute di Borsa non ha scambi. Questa è un’altra dimostrazione che il titolo viene scambiato molto poco a Piazza Affari, un aspetto da non trascurare.

Le azioni Copernico (MIL:COP) ha chiuso la seduta del 21 aprile a 5,85 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

