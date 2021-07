Questo problema che si crea nella zona dell’ano è molto fastidioso ed è segno di cattiva alimentazione e circolazione. Sicuramente i rimedi sono fra i più vari, ci sono anche delle medicine apposite che vanno prese. Ecco una notizia un po’ originale che può cambiare la nostra prospettiva.

Sembra assurdo ma il segreto per combattere le emorroidi è stringere le labbra ed è vero. In realtà i muscoli dell’ano e del perineo sono strettamente connessi ai muscoli della bocca. È semplice da sentire quando andiamo in bagno, possiamo sentire che anche la mascella e la bocca si contraggono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come fare per rilassare i muscoli della lingua e della bocca

Chi ha poca pratica del corpo e dello stretching forse non lo sa ma stringere le labbra in modo serrato porta di riflesso un rilassamento. Non solo nella zona della bocca ma anche nella parte dell’ano. Bisogna provare diverse volte in questo modo: proviamo a tenere le labbra chiuse e ad allargare la bocca come in un finto sorriso. Poi spostiamo più volte la lingua dall’alto verso il basso toccando il palato e poi la parte bassa della bocca.

Dopo diversi tentativi anche se non ne siamo molto coscienti la zona anale si decongestiona. Allo stesso modo ci sono delle posizioni particolari da adottare quando andiamo in bagno che facilitano la fuoriuscita delle feci. Questo sarà utile sia per i problemi di emorroidi dove la defecazione diventa dolorosa, sia per i problemi di costipazione.

Un’altra posizione per aiutare a combattere questo fastidioso problema

Sembra assurdo ma il segreto per combattere le emorroidi è stringere le labbra, sedersi sul water con le gambe verso il petto (o alla turca). E c’è un altro metodo che aiuta a migliorare la circolazione e la pressione del sangue. Sdraiarsi sul letto o su un tappetino con le gambe allungate verso l’alto e appoggiate al muro è utilissimo.

In questo modo il sangue fluisce dal basso verso l’alto del corpo e riduce la pressione nella zona anale. Questo aiuterà ad avere sollievo contro il dolore e il gonfiore causato dalle emorroidi.