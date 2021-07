L’estate è la stagione dei bagni a mare e delle gite in spiaggia con gli amici e parenti. Giornate lunghe all’insegna del divertimento e del relax che però al termine portano un annoso problema.

Stiamo parlando quello dei fastidiosi granelli di sabbia che rimangono appiccicati ad ogni parte del corpo ma soprattutto dei vestiti e delle borse.

Questo è particolarmente fastidioso specialmente quando si rientra a casa perché la sabbia si può spargere dappertutto creando disordine e sporcizia. Quindi come si può fare per evitare questo fastidioso disagio?

Cosa fare quando si rientra in casa in città

Se il rientro è in una casa in città la cosa migliore da fare prima di rientrare è cercare di scrollarsi di dosso con un asciugamano tutta la sabbia possibile. Si può anche usare po’ d’acqua per facilitare il tutto.

In questo modo quando si entra rimarranno pochi residui che possono essere facilmente eliminati stendendo borse, teli da mare al balcone scrollandoli. Per i residui sul corpo sarà sufficiente una bella doccia fresca.

Se invece il rientro è presso la nostra casa al mare ecco che esiste un modo strepitoso per non sporcare di sabbia la casa tornando dalla spiaggia.

In questo caso per evitare di riempire la casa di impronte bagnate e di sabbia è importante fare una cosa.

Un modo strepitoso per non sporcare di sabbia la casa tornando dalla spiaggia

Creare un disimpegno vicino l’ingresso dell’abitazione non necessariamente all’interno. Infatti, si può pensare ad un patio, una veranda oppure qualcosa in giardino.

La cosa davvero importante è che ci sia un posto in cui depositare le ciabatte, le borse da mare, giochi ombrelloni e teli che dentro casa sporcherebbero tutto.

Ovviamente si dovrà pensare di mettere un piccolo armadietto o anche mobile con le mensole dove poter appoggiare tutto.

Altra piccola accortezza è quella di installare una doccia esterna soprattutto per sciacquarsi i piedi e togliere sia la sabbia sia il sale.

Con questo sistema non ci si dovrà preoccupare di usare il bagno interno della casa per pulirsi e quindi sporcarlo.

