Quando si tratta di curare l’orto, e quindi dell’attività di giardinaggio, le cose da scoprire sono sempre tantissime. D’altronde, parliamo di un luogo che vede come principale protagonista la natura e per questo le scoperte che possiamo fare possono essere infinite. Non soltanto riguardo le specie che è possibile piantare e coltivare, ma anche riguardo tutti i concimi naturali che possiamo ricavare e sfruttare.

Gli scarti più impensabili

Non a caso, poco tempo fa ci eravamo occupati delle bellissime ortensie e, nello specifico, di come incredibilmente si potessero aiutare nella crescita grazie al più impensabile degli scarti. Lasciamo qui l’articolo per chi fosse interessato. Così come con le ortensie, anche con i gerani si può sfruttare il benefico aiuto di un’erba aromatica di cui pochi conoscono il talento. Andiamo a vedere di quale stiamo parlando.

Per gerani strepitosi che i vicini ci invidieranno è questo il segreto da sapere

Anche se per molti sarà una sorpresa, stiamo parlando dell’erba cipollina. Non tutti lo sanno, ma questa profumatissima e deliziosa pianta aromatica può, e dovrebbe, essere usata come concime naturale per la crescita dei gerani. Il motivo è molto semplice ed è da ricondurre all’importante presenza di zolfo all’interno della struttura dell’erba cipollina. Così come anche con l’aglio, infatti, mettendo questa erba nel terreno della pianta di gerani, permetterà a quest’ultimi di crescere più in forze e rigogliosi. Oltre a renderli meno cercati e attaccati da i parassiti.

Di conseguenza andranno a fiorire con una maggiore velocità e, ovviamente, con molte più probabilità di non infettarsi. Inoltre, e non è un dettaglio da trascurare, l’erba cipollina è anche molto bella a vedersi. Oltre ad aiutare i nostri gerani, dunque, andremo anche ad aggiungere un tocco ornamentale alla pianta, che non potrà che diventare più graziosa e invidiabile.

Ecco, dunque, come per gerani strepitosi che i vicini ci invidieranno è questo il segreto da sapere.