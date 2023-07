Molti dopo il 4 agosto proietteranno la fine del Toro, e si fasceranno la testa. Infatti, il ribasso che attendiamo, se si verificherà potrebbe essere di diversi punti percentuali. Ora invece cosa attendiamo? Lo abbiamo già anticipato ieri, indicando che proprio fra giovedì e venerdì si potevano creare le condizioni per un ritracciamento. Di che entità? Lo vedremo nei prossimi paragrafi, e fino a quando? Un aggiustamento tecnico è vicino ed è auspicabile per i mercati azionari.

Il lungo termine

Per il momento, data l’alternanza che le nostre statistiche indicano molto probabile per i calcoli dei nostri setup e per i movimenti attesi intorno a queste date, contiuiamo a proiettare un rialzo fino al 4 agosto, fino a prova contraria. Questa potrebbe venire dalla formazione di uno swing ribassista almeno sul time frame settimanale.

Fra il 4 agosto e la prima decade di settembre attendiamo un forte scossone al ribasso.

Torniamo al breve termine.

Cosa monitorare?

Inizio di un ritracciamento di breve termine con chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.098

Eurostoxx Future

4.384

Ftse Mib Future

28.640

S&P500

4.489/4.463.

Se si verifiicherà questo swing, dove potrebbero poi trovare supporto i prezzi?

Dax Future

15.700/15.560

Eurostoxx Future

4.300/4.280

Ftse Mib Future

28.200/27.960

S&P500

4.366.

Quale data potrebbe rappresentare invece da supporto temporale? Il 19/20 luglio, scadenza del prossimo setup mensile.

Che probabilità diamo al momento a questo ipotetico ritracciamento? Intorno al 60%. Questa aumenterà al 70/75% se si verificheranno le chiusure giornaliere come abbiamo poc’anzi indicato. A 1 e 4 ore le medie settate sulla 200/400 e 600 si sono già inclinate negativamente.

Vedremo poi cosa accadrà, e come al solito ci accoderemo alla tendenza.

Un aggiustamento tecnico è vicino ed è auspicabile per i mercati azionari

Alle ore 17:10 della seduta di contrattazione del giorno 14 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.205

Eurostoxx Future

4.424

Ftse Mib Future

28.750

S&P500

4.515,24.

La chiusura di seduta odierna cui darà delle indicazioni, e poi le prime ore di contrattazione di lunedì. Potrebbe inizniare un ritracciamento da ora al 4 agosto? Vedremo nei prossimi giorni.

