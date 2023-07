Cerca questo francobollo storico per guadagnare una fortuna: ecco il pezzo pregiato che vale più di 1.000 euro!

Se ami collezionare francobolli, sappi che potresti avere in casa un pezzo dal valore ragguardevole. È un esemplare storico e non facile da reperire. Ma proprio questi dettagli lo rendono assolutamente prezioso. Infatti, potrebbe facilmente passare i 1.000 euro se rivenduto ai collezionisti. Vediamo di quale si tratta, come riconoscerlo e qualche curiosità al riguardo.

Gli oggetti da collezione sono un hobby che cattura l’attenzione di moltissimi appassionati. Tra i più celebri e ricercati ci sono i francobolli rari, che fanno la fortuna dei proprietari. Infatti, ci sono degli esemplari il cui valore sarebbe tuttora considerevole. Un po’ per il loro passato, ma senza dimenticarne la rarità. Uno di questi pezzi rappresenta i volti di due personaggi simbolici della storia mondiale, rivisitati sotto una chiave diversa. Ma ciò che ti interesserà realmente sapere è che dalla vendita potresti ricavarne più di un migliaio di euro!

La serie della Fratellanza d’armi italo tedesca

Ci sono momenti della storia dell’uomo che, anche se negativi, non si possono dimenticare. Gli anni del fascismo e della dittatura nazista sono tra i più crudi e hanno messo a nudo tutta la spietatezza dell’animo umano. Tuttavia, in quel periodo l’importanza dei leader politici di Italia e Germania era così elevata da volerne immortalare le immagini su carta stampata.

E così nacque la serie di francobolli della Fratellanza d’armi italo tedesca, emessa dal Regno d’Italia a partire dal 1941. Sugli esemplari in questione i visi di Hitler e Mussolini si fissavano a vicenda. L’obiettivo era chiaramente di tipo propagandistico, a sancire l’alleanza tra le due Nazioni. Tuttavia, i sei valori standard presenti in commercio non prometterebbero grandi fortune. Al contrario, a interessarci sono le imitazioni di questi francobolli, messe successivamente in circolazione dai servizi segreti inglesi.

Cerca questo francobollo storico per guadagnare una fortuna e sistemare il conto in banca

Sempre durante il secondo conflitto mondiale, gli alleati decisero di replicare i francobolli italiani. Questa volta, però, la rappresentazione dei capi di Stato era differente e piuttosto singolare. Infatti, i volti assomigliavano a delle caricature, con Hitler che sembrava inveire contro Mussolini per rimproverarlo. Un ulteriore dettaglio riconoscitivo è la scritta “Due popoli, un führer”, invece che la classica “Due popoli, una guerra”.

Questa sorta di riedizione parodistica dei francobolli da 25 e 50 cent avrebbe fatto schizzare il prezzo di questi esemplari alle stelle. Tant’è che attualmente il costo sul mercato, in ottime condizioni, si aggirerebbe sui 1.350 euro. Ancora maggiore sarebbe il valore di catalogo, stimato attorno ai 3.750 euro. Cerca questo francobollo storico per guadagnare una fortuna, potrebbe nascondersi proprio nella tua scrivania!