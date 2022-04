L’oroscopo, anche quello cinese, accompagna la vita di molti, specialmente quella di coloro che ci credono fermamente. Un buon modo per farsi guidare attraverso le incombenze quotidiane da una sorta di punto fermo. Anche se nella maggior parte dei casi si vorrebbero solamente sentire buone notizie, a volte questo non è possibile. Le stelle, i pianeti e un po’ di sfortuna personale potrebbero mettersi in mezzo e rendere le giornate di alcuni segni zodiacali un incubo. Tra i segni che vivranno gli ultimi giorni di aprile ricchi di problemi troviamo la Bilancia, i Gemelli, ma anche l’Acquario. Segni zodiacali che dovranno cercare di mantenere la calma per uscire indenni da tanto nervosismo. Bisognerà cercare di stare tranquilli per evitare di innervosire anche chi gli sta attorno.

Ultimi giorni di aprile ricchi di problemi per questi 3 segni zodiacali che ritroveranno amore, felicità e anche soldi dopo il primo maggio

Tra i primi segni che vedranno l’agitazione farla da padrona troviamo i Gemelli. I nati sotto questo segno zodiacale sono da sempre l’anima della festa, anche se a volte si incupiscono senza reale motivazione. Fino alla seconda settimana di maggio i Gemelli tenderanno a essere nervosi senza particolari motivi. Potrebbero sì esserci problemi legati alla sfera sentimentale e preoccupazioni lavorative, ma non tali da giustificare un simile comportamento aggressivo. Si tratta di stress passeggero che si placherà con il tempo. I nati sotto l’ascendente del Leone si aspettino grandi novità tra luglio e agosto. La vitalità non manca, sarà sufficiente assecondarla.

Bilancia

Un altro segno da cui stare alla larga in questi giorni è la Bilancia. Un segno che si focalizzerà principalmente sul lavoro lasciando da parte gli altri aspetti della vita quotidiana. Tra questi anche gli amici verranno messi di lato in favore delle questioni lavorative. Nel lavoro si otterranno risultati sorprendenti che potrebbero anche portare ad aumenti di stipendio. Tuttavia sarebbe bene non trascurare gli altri ambiti della vita, senza amici e sentimenti la sofferenza è dietro l’angolo. Per le persone Bilancia ascendente Leone maggio potrebbe essere il momento giusto per portare a termine progetti iniziati da tempo oppure intraprendere nuove avventure. Dal punto di vista sentimentale si potrebbero presentare alcuni problemi da non sottovalutare.

Acquario

L’ultimo segno a cui lo stress darà filo da torcere tra fine aprile e inizio maggio è l’Acquario. Un segno solitamente molto tranquillo che, però, in questo periodo tenderà al nervosismo. Non si riuscirà a ragionare con questo segno zodiacale che si rivolgerà con cattive parole a tutti quelli che gli stanno vicino. Si consiglia di ragionare prima di litigare con le persone care. Anche perché saranno proprio questi scatti d’ira che renderanno le persone appartenenti a questo segno insopportabili. Per gli Acquario ascendente Capricorno tra maggio e giugno potrebbero presentarsi interessanti novità lavorative. C’è voglia di cambiamento nell’aria, nessun periodo è migliore della primavera per realizzarlo.

