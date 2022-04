Dopo le festività pasquali molti si ritrovano con grandi quantità di cioccolato difficili da consumare prima che questo si rovini. Ecco perché questa è l’occasione perfetta per accendere i forni e realizzare dei dolci gustosi che ci eviteranno dei grossi sprechi.

Ingredienti

200 g di farina 00;

50 g di fecola di patate;

100 g di zucchero semolato;

16 g di lievito per dolci;

3 uova;

180 g di latte;

60 g di olio di semi;

200 g di cioccolato al latte.

Non lasciamo rovinare il cioccolato ma prepariamo un dolce perfetto a tutte le ore e per tutta la famiglia

Per prima cosa mettiamo uova e zucchero in una ciotola capiente. Utilizzando le fruste elettriche, amalgamiamo i due ingredienti sino a farli montare. Quando avremo ottenuto una consistenza spumosa e un colore chiaro, aggiungiamo l’olio continuando a mescolare. Versiamo nella ciotola anche il latte e mescoliamo ancora una volta.

Adesso possiamo procedere unendo gli ingredienti secchi. Cominciamo setacciando la farina e unendola al composto senza smettere di mescolare. In questo modo eviteremo la formazione di grumi e la crema risulterà completamente liscia.

Aggiungiamo anche il lievito, assicurandoci di distribuirlo bene in tutto il composto. Facciamo lo stesso con la fecola di patate, un ingrediente fondamentale per raggiungere la giusta consistenza.

L’ingrediente protagonista

Non ci resta che aggiungere al mix il protagonista di questa ricetta, il cioccolato. Prima di tutto dovremmo farlo sciogliere a bagnomaria o al microonde.

Per far sciogliere il cioccolato a bagnomaria, dovremo metterlo in un contenitore che riesca a rimanere al di sopra di una pentola con un fondo d’acqua. In questo modo il cioccolato si scioglierà dolcemente senza bruciarsi e formare i grumi. Adesso, però, il microonde può facilitarci questo processo. Ci basterà riscaldare il cioccolato in una ciotola scegliendo una temperatura più bassa del solito per pochi secondi.

Per essere sicuri che il cioccolato non si bruci, tiriamo fuori la ciotola a intervalli regolari e mescoliamo il suo contenuto. Continuiamo così finché il cioccolato non sarà completamente liscio.

Ora aggiungiamolo al composto della torta e incorporiamolo agli altri ingredienti. Dopodiché, accendiamo il forno in modalità statica a 200°C. Nel frattempo, foderiamo una tortiera da 22 cm e versiamoci dentro il composto.

Inforniamo e lasciamo cuocere la torta per circa 50 minuti o sinché non sarà completamente cotta. Quando si sarà raffreddata, basterà un solo morso per conquistarci.

Quindi non lasciamo rovinare il cioccolato, ma trasformiamolo in un gustoso dessert per tutta la famiglia.

