Questa estate in Sicilia scopriamo questo gioiello di borgo di cui va matto pure Gerry Scotti

La Sicilia, si sa, è una perla al centro del Mediterraneo. Ma per quali località batte il cuore dei volti dello spettacolo e della televisione?

La scelta, ovviamente, non manca. Basti pensare che sul territorio dell’isola si trovano ben 7 siti riconosciuti di valore culturale universale da parte dell’UNESCO: dalle bellezze naturali dell’Etna e delle Eolie fino alle antiche bellezze archeologiche di Agrigento e di Siracusa, passando per il fascino dei mosaici dorati delle cattedrali e degli scorci delle città barocche. Quest’isola si potrebbe definire un piccolo universo. Ma tra le destinazioni maggiormente amate, i turisti sembrano andare letteralmente pazzi per quel tratto della punta meridionale dove si trova la celebre Scicli, certamente, ma anche Marzamemi. Questa estate in Sicilia scopriamo questo gioiello di borgo amato dalle star ed in cui trascorrere qualche giornata.

Alcuni ottimi motivi per una fuga primaverile o estiva da queste parti

Tra i volti più amati e conosciuti visti da queste parti, c’è anche la star della televisione Gerry Scotti. Simpatico, disponibile, e gentile con tutti, è ritornato più volte nel corso degli ultimi anni nella punta meridionale della Sicilia. Sono terre che spesso nomina anche in trasmissione e a cui dedica sempre qualche giorno di vacanza. Per lo meno quando non utilizza le ferie per l’altra sua grande passione, ovvero le escursioni in moto. I fan dicono di averlo visto almeno 3 o 4 volte di recente da queste parti.

Tra le sue mete più amate in Sicilia c’è il borgo marinaro di Marzamemi. A far battere il cuore di questo angolo di paradiso c’è sicuramente l’area della tonnara, un simbolo stesso del legame tra terra e mare con le sue barchette colorate. Ma la sensazione di pace e di armonia che si vive tra i tavoli di legna colorata disseminati per il centro sono impagabili. Ed è stato un grande merito storico della famiglia Villadorata quello di procedere nel corso dei secoli alla ristrutturazione ed alla manutenzione del borgo, di cui era proprietaria.

Le case dei pescatori che costellano Piazza Santa Margherita risultano tra gli scorci più amati. Ma da non perdere assolutamente per i viaggiatori, ecco l’oasi riserva naturale di Vendicari con la sua torre, la tonnara e le sue spiagge (come quella della Spinazza e del Cavettone) dove rigenerare l’animo di fronte al mare infinito.

Questa estate in Sicilia scopriamo questo gioiello di borgo amato dalle star

L’ideale sarebbe riuscire a godersi l’armonia di questi luoghi prima del massiccio turismo agostano, così come ampliare lo sguardo muovendosi nelle località poco distanti per scoprire questi gioielli d’Italia. A pochi chilometri c’è il fascino di Noto, di Scicli e di Siracusa. Ci troviamo davvero in uno degli angoli più belli d’Italia.

Anche le star amano il nostro Paese, specie nella dimensione dei piccoli borghi. Forse è proprio questo il motivo che spinge George Lucas ad isolarsi nel piccolo borgo di Passignano, oppure Angela Merkel ad andare verso questo angolo di Ischia.